我是廣告 請繼續往下閱讀

兇嫌楊女傳臨時加入、曾遭拒絕入團？旅行社：出發當天忘帶護照

觀光署：團體旅遊無限制臨時新增或隨後會合

日本河口湖台灣女子命案持續引發關注，38歲台灣女子井雲蓉赴日本旅遊期間，在山梨縣富士河口湖町一間飯店遭割頸身亡，27歲同團女子楊閔涵涉嫌持刀行凶遭日本警方逮捕，死者新婚丈夫則因涉嫌買兇詐保遭檢警追查。今（27）日週刊爆出死者生前與友人的LINE對話紀錄，提及兇嫌楊女是臨時報名旅行團、比其他團員還晚抵達日本，甚至傳出導遊曾拒絕兇嫌楊女入團。對此，可樂旅遊還原始末，官方表示楊女早已完成報名，當天是因忘記攜帶護照而錯過團體班機，之後自行購買機票赴日，再與旅行團會合。河口湖命案死者井雲蓉於10月17日隨團抵達日本，根據週刊報導，死者井女在18日晚間與閨密聊天時曾透露，團內有一名「來自台南的妹妹」跟她一樣都是獨自跟團出遊，卻是17日晚間10點才臨時加入行程。井女並提到，該名女子原不符合入團資格，導遊起初拒絕她入團，但後來不知為何又獲得同意，而這名「台南妹妹」正是在19日涉嫌持刀殺害井女的楊閔涵。外界質疑楊女是否為臨時報名、當晚才入團，負責該行程的可樂旅遊說明，兇嫌楊閔涵並非出發前才臨時報名參團，楊女在出發前就已完成報名手續，但行程出發當天，楊女因忘記帶護照而錯過了原定的團體班機。楊女隨後自行購買機票搭機飛往日本，並在17日晚間與該團會合。觀光署指出，依現行觀光法規，旅行社辦理團體旅遊時，若有旅客臨時新增或隨後會合，尚無禁止規定，惟旅行社仍須落實簽訂契約、投保責任險及團員名冊管理等事宜。據檢警調查，井女的河口湖之旅是其新婚丈夫李男幫忙報名，而兇嫌楊女則是分開自行報名，兩人在報名資料上無直接關聯。檢警也掌握李男事前替妻子投保上千萬元高額保險，且與楊嫌通聯頻繁，懷疑兩人合謀跨海詐保殺人，目前李男已遭聲押禁見獲准，全案由台南地檢署偵辦中。