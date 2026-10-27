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首投族幫抽中5號 受訪遭酸「北韓既視感」

蔣萬安嘆氣怒斥網路霸凌 中午親電Yakira打氣

憂年輕人不敢發聲 蔣萬安：政治立場不同也該包容

台北市長蔣萬安今（27）日邀請20歲首投族Yakira代表抽出選舉號次，順利抽中5號，沒想到Yakira受訪畫面曝光後，卻遭部分網友批評講話像「背稿」，甚至酸她有「北韓既視感」，引發網路議論。對此，蔣萬安下午出席會計師後援會活動時，先是長嘆一口氣，隨後直言，看到這些仇恨言論感到非常氣憤與不捨，更透露中午已親自打電話安慰Yakira，告訴她「妳沒有做錯任何事情」，強調不能因為政治立場不同，就以近乎霸凌的方式攻擊年輕人。台北市長選舉號次抽籤今日上午登場，蔣萬安因主持市政會議，特別邀請年僅20歲、目前就讀大學的首投族Yakira代為抽籤，最終抽中5號。Yakira受訪時稱自己是「市長獎女孩」，透露自己高中時曾參加蔣萬安在IG舉辦的「講晚安」活動，幸運獲得蔣萬安親自致電，後來更在市長獎頒獎典禮上與蔣萬安相認。她也分享自己對台北市青年局、無菸城市等政策的感受，並表示11月28日投票當天恰巧是她的生日，希望把生日願望送給蔣萬安，祝福他高票連任。不料，相關受訪畫面曝光後，部分網友卻將焦點放在Yakira的說話方式，質疑她像是在「專業背稿」，甚至出現「這是從北韓找來抽的嗎」、「演講比賽」等嘲諷留言，讓這名首次參與選舉的年輕人意外成為網路攻擊對象。蔣萬安下午出席會計師後援會活動，面對媒體詢問Yakira遭網友出征一事，先是長嘆一口氣，接著表示，自己始終相信善良，也希望外界能多給Yakira一些加油與鼓勵。而且是自己主動邀請Yakira協助抽籤，對於她願意參與公共事務，感到非常感謝與珍惜，希望大家能以更多鼓勵取代惡意，並向Yakira喊話，「我們大家都挺妳！」蔣萬安強調，不能因為今天支持的對象不同，就必須遭到網路出征或人身攻擊，「這我無法接受！」他坦言，看到相關仇恨言論後，內心非常氣憤，也相當不捨，因此中午特別打電話給Yakira，親自向她表達支持。蔣萬安透露，自己在電話中告訴Yakira，「妳表現得很好，妳也很勇敢，妳沒有做錯任何事情」，希望她不要因為外界的惡意言論受到影響。蔣萬安進一步表示，台灣是一個多元民主社會，即使每個人的政治立場不同，也應該彼此包容、相互尊重，而不是因為支持不同候選人，就遭到粗暴的人身攻擊。他強調，不能用這種近乎霸凌的方式，讓年輕人因此不敢說話、不敢表達自己的意見，呼籲外界停止惡意攻擊，以更多善意及鼓勵，支持願意站出來參與公共事務的年輕世代。