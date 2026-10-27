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▲胡瓜、陳亞蘭及歐漢聲頒獎給自己，3人主持的《週末最強大》獲得綜藝節目獎。（圖／三立提供）

第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮於25日落幕，《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮及蔡黃汝攜手走過10年，終於拿下「實境節目主持人獎」，5人上台分享得獎喜悅時，峮峮忍不住感性落淚。三立也公布節目類典禮收視數據，其中《週末最強大》拿下綜藝節目獎的瞬間，收視率衝上3.22，成為當晚收視高潮。第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮25日在台北流行音樂中心登場，《飢餓遊戲》主持群走過10年，首度抱回實境節目主持人獎。得獎後，5人一同上台致詞，峮峮想到與夥伴們一起主持的時光，情緒瞬間湧上，忍不住落淚。王仁甫受訪時透露，典禮當天恰逢節目開播10週年，10年前的同月同日正是第一集播出日期，讓這座獎格外有意義。當他聽見《飢餓遊戲》的名字被唱出，當下全身都起雞皮疙瘩。此外沈玉琳與Melody憑《11點熱吵店》拿下綜藝節目主持人獎，歷經血癌治療的沈玉琳上台感謝醫護團隊，以真摯感言及幽默表現，讓觀眾笑中帶淚。根據三立公布的收視數據，節目類典禮在三立都會台的平均收視率為1.38，最高分眾收視率達2.19；公視主頻同步轉播的平均收視率則為0.83。當晚由胡瓜、陳亞蘭及歐漢聲揭曉綜藝節目獎，沒想到得獎者正是3人主持的《週末最強大》，胡瓜當場幽默喊出「證實是公平的」，為典禮增添笑點。該段頒獎畫面瞬間收視率達3.22，成為節目類典禮的收視高潮。本屆節目類典禮由陳漢典首度獨挑主持大梁，開場模仿蔡康永、徐乃麟及庾澄慶等前輩，也引起觀眾熱議。三立統計，節目類典禮在金鐘官方YouTube的直播觀看次數達120萬次，直播期間最高同時上線人數為9.8萬人。