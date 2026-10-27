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現代搬家講求效率、精緻化，不但服務上更專業、更享有許多加值項目，讓搬家成為新舊生活轉換的重要關鍵。信義居家公開搬家三大訣竅：做好冷門小物如包材、舊衣物、日用品的斷捨離、善用時下的「精緻搬家」，以及選擇有牌照的合法搬家廠商、讓入住新家園變得有效率又值得期待。信義居家分析：由於搬家費用是以貨車運送趟數計算，和物品數量成正比。信義居家建議，消費者趁搬家的機會進行「斷捨離」，除了折舊、毀壞、故障的家具電器必須丟棄外，還有三個品類常常被忽略，一、包材：包含空的禮盒、紙箱、包裝紙袋等等，很容易因樣式精緻或覺得未來可以再利用而留置，結果通常囤積在角落；二、很久沒穿的衣服、床被組：織品放置過久容易折舊或滋生病菌，而且累積下來體積很可觀；三、放置過久或過期的日常用品：這是最容易忽略的項目，信義居家舉例，如醫療用口罩在疫情期間成為許多人定期購買的項目，但隨著疫情高峰已過，最後下場就是放到過期。以上這三類物品因單位體積小而被忽略，若能趁搬家時機好好處理，有望精省更多搬家成本。信義居家也指出，斷捨離在捨棄和整理的過程中，牽涉到情感因素和各種考量，需要很多系統化和專業的判斷，現代人卻通常是物品多、時間少，搬家會花上很多心力，因此興起「精緻搬家」趨勢：也就是搬家的一條龍服務，從現場估價、專業諮詢、包材選購、打包、搬家運送、到新家上架及收納品採購等等的客製化服務，專為消費者量身打造，讓搬家變得更有效率，更是協助消費者打造新生活。另外，搬運過程發生物品損壞、廠商漫天叫價、個資被外洩等搬家糾紛，大多是因為找了沒有牌照的「白牌」廠商，而政府對於搬家公司其實已有明確的規範：包含必須依法登記為「汽車貨運業」，需使用符合法規的車輛，並具備承擔搬運過程中風險的能力，公司行號名稱還須標明為「搬家」，業務範圍也僅限於搬家服務。也建議消費者在選擇搬家公司時，選擇合法廠商，並了解服務內容及各項保障，並簽訂合約保障權益，降低過程中的風險。信義居家平台搬家服務廠商皆有合法登記，並經過嚴格篩選，提供消費者經驗豐富與具專業性的服務，預約搬家服務更有相關優惠。信義居家搬家優惠：信義居家一條龍精緻搬家服務。