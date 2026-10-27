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台灣潮濕多雨，可能帶來大規模的降雨，為許多人的居家環境帶來滲漏水困擾。信義居家歸納居家環境最容易發生漏水的地方為窗沿、牆角及頂樓天花板，並呼籲平日可定時檢視居家環境，若有問題建議請教專業修繕團隊，將問題根除才能常保居家環境美好。民眾有時發現居家窗沿接縫處滲出水，或是一旁牆壁長出黴斑，都有幾種可能：例如窗戶與窗框老舊、變形；或是接連處的矽利康膠條老化鬆脫，也可能是窗沿旁的防水漆或防水層不佳，甚至外牆積水都可能造成牆壁發霉，一般來說，緊急狀況發生時，民眾都會自行購買矽利康補漏縫隙，但常見過一陣子，滲漏水狀況又開始了，由於滲漏水狀況有多重原因，建議還是請專業廠商來抓漏，徹底對家居環境做完整性的「健檢」近期因地震屢傳，造成許多人居住環境牆面因此產生裂縫，有可能從裂縫中開始滲水，而有時房屋外牆防水層受損，則會讓內牆面被影響，民眾可以藉由觀察牆面是否有龜裂、起泡、壁癌等等狀況；而如果是浴室、陽台的地面牆角在滲漏水，則是要回歸到觀察房屋的防水層是否有做好或積水；另外，對於有些居住在頂樓的民眾來說，從天花板落下的水讓屋內也在下雨，令人十分困擾，信義居家分析，這可能是頂樓的瓦片或防水層破損或老化，或者是屋頂排水坡度設計不佳，或是年久未打掃，造成淤積，使得排水無法正常，造成屋內的滲漏水。信義居家分析以上狀況並進一步解釋，降雨多時，民眾可密切注意家居環境變化，包含確認屋頂、內外牆的完整性、窗沿、牆角等容易發生滲漏水的地方，而補漏的施作和修復都需要乾燥的環境，建議民眾平時就要定期檢視居家狀況，若已有受損、毀壞的狀況，請專業團隊進一步檢視及服務，一次性解決居家環境滲漏水困擾。