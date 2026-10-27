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▲小映（左）、林襄（右）和芷霖在球場後台示範「味全龍冠軍之星」的魔法陣體位。（圖／李芷霖IG@leelin0）

味全龍昨（26）日順利擊退中信兄弟奪得台灣大賽年度總冠軍後，自家啦啦隊「小龍女」小映、林襄和芷霖在球場後台公開示範「味全龍冠軍之星」的魔法陣體位，笑稱「這招只有拿下冠軍才能解鎖」，球迷也開玩笑表示：「難怪會贏球！」在確定味全龍於台北大巨蛋封王、拋下紅色彩帶後，小映、林襄和芷霖在粉專放上一段影片，只見3人拿著總冠軍獎盃，運用柔軟的肢體動作，擺出難度極高、類似六芒星圖案的姿勢，配文寫下：「傳說中的味全龍冠軍之星！終於輪到我們使出終極合體技啦！這招可是只有拿下冠軍才能解鎖的！」貼文一發布，大批球迷紛紛留言熱議：「這是什麼奇葩姿勢」、「這肢體能力太強了」、「我到底看了啥」、「這什麼鬼啦」、「核心不錯」、「小映厲害，撐得好穩」、「人體極限」、「那應該不是真的獎盃吧」、「這招是什麼名堂！不看還以為妳們在秀美腿哈哈！」味全龍今年拿下隊史第6座年度總冠軍，對小龍女來說意義非凡，不僅有林襄陪伴球隊一路走到總冠軍舞台，同隊的李多慧也在此役一圓她啦啦隊生涯8年來的首座棒球冠軍夢，這次堅強的應援陣容話題不斷，也讓這次的封王慶祝更具亮點。