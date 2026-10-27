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味全龍隊在2026年台灣大賽以4勝2敗拋下紅彩帶順利封王，然而頂新集團「二董」魏應交在賽後慶功宴上，開玩笑脫口稱比賽是總教練葉君璋「精心策劃」、「給兄弟一點機會」等言論，隨即在網路上引爆無數球迷怒火。對此，資深體育主播蔡明里在社群平台語重心長地發文，直言自己過去不斷說不會有「多賺幾場」這種想法，沒想到如今竟被球團高層的失言狠狠打臉，讓他深感無奈且自嘲「覺得自己有夠北七」。還原整起爭議，味全龍在總冠軍賽取得3連勝聽牌優勢後，連續吞下2敗才在第6戰順利封王。期間網路上不乏出現「多賺幾場票房」、「故意不直落四」等陰謀論。身為資深主播的蔡明里說，當時他在直播與社群貼文中，屢次堅定向球迷闢謠，掛保證「絕對不會有這種事」，因為這是台灣棒球熬過黑暗期、重建信任的最核心信念。不料魏應交在封王直播時，竟形容兩隊鏖戰是「給兄弟一點機會」、「謝謝葉總教練精心策劃，讓大巨蛋每場都有4萬人」，直接將球員在場上的拚搏與系列賽高潮迭起講成預先安排的劇本。蔡明里坦言，看到這番言論時自己並非憤怒，而是滿滿的心酸與自嘲，「『不離不棄，被當北七』這八個字，有球齡的球迷都聽過。沒想到這次狠狠搧我一巴掌的，竟然不是酸民或黑粉。」蔡明里社群文章中指出，「精心策劃」這短短四個字之所以能瞬間模糊台灣大賽焦點並引發眾怒，背後反映的是許多資深球迷過去經歷職棒低谷所留下的創傷，至今仍未完全痊癒，同時也暴露出中華職棒好不容易建立起來的公信力，實則依然相當脆弱。對於近年職棒迎來大巨蛋時代與票房榮景，蔡明里也向所有球團高層與公眾人物語重心長地喊話：「不要以為大巨蛋可以容納4萬人，不要以為球迷口袋裡還有錢，不要以為大家都會心甘情願排隊搶位，更不要以為什麼大戰大家就會傻傻買單。人來人去，往往就在一念之間。」