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馬郁雯放話提告：低劣行為絕對要付出代價

李道翔連番追問「死刑直播」 幕僚一旁狂錄影

苗博雅冷回「不配合作秀」：要負責的對象是市民

2026台北市議員選舉號次抽籤今（27）日爆發爭議！前民眾黨林口黨部副主任、現代表左翼聯盟參選大安文山區議員的李道翔，抽籤過程中接連與民進黨候選人馬郁雯、台灣社民黨候選人苗博雅發生衝突。馬郁雯指控，自己走向台前抽籤時，李道翔突然伸腳，企圖將她絆倒；苗博雅則遭李道翔堵在電梯口，當面追問她對美國執行「死刑直播」議題的立場。馬郁雯在臉書發文指出，上午前往台北市選委會抽籤，輪到自己走向台前時，參選大安文山區市議員候選人李道翔突然伸出腳來，企圖絆倒她。所幸馬郁雯當時有留意前方，發現異狀後立即跨大步避開，才沒有因此跌倒。馬郁雯表示，當下對此相當不滿，立刻回頭看向李道翔，隨後才繼續前往台前抽號次。她進一步指控，更離譜的是，李道翔不僅伸腳企圖絆人，抽籤時還公然對選務人員咆哮辱罵，之後又將苗博雅堵在電梯口嗆聲，甚至有企圖衝撞對方的情況，最後由維安警方介入阻止。而這名李道翔是誰？馬郁雯說明，他就是去年7月闖入民進黨中央黨部砸雞蛋的人士，這次代表「左翼聯盟」參選。該聯盟曾被中國媒體《兩岸犇報》認證為「統派」政黨，去年12月更抗議AIT向立院軍購勒索，他就是潛伏在台灣的統戰勢力。對於選舉期間發生這類事件，馬郁雯強調，若有人惡意滋擾、干擾選務，甚至企圖傷害任何台派候選人，她不僅會嚴厲譴責，更將直接提告；目前已與律師研議相關法律條文，準備採取提告行動，直言「這樣的低劣行為，絕對要付出代價」。從現場對話可見，李道翔不斷追問苗博雅對死刑議題的立場，並反駁「跟短影音有何關係」，聲稱只是要記錄對方的立場。苗博雅則指出，李道翔的幕僚正在錄影，直言「你是在記錄你作秀的過程」，並強調在選委會抽籤時抓著其他候選人追問美國議題，就是刻意製造表演，她不會配合。李道翔隨後又稱，苗博雅擔任市議員時「高高在上」，自己只是小市民，平常沒有機會詢問，只有在這種場合才能提出問題。苗博雅仍持續表明「不配合作秀」，一路冷處理。直到電梯抵達樓層，苗博雅準備離開，李道翔仍情緒激動地要求搭乘同一部電梯，警方為避免衝突升高，請他改搭下一班。苗博雅受訪時表示，依自己對李道翔這位候選人的了解，是他可能偏向「紅統」立場，目前參選大安文山區議員，也曾發送攻擊她的傳單。苗博雅坦言，比較沒有料想到的是，在民主、和平的台灣，竟會有人在選委會內以這種方式攻擊其他候選人，她也強調，民主社會可以容納不同立場，但意見交流應建立在相互尊重的基礎上。針對李道翔在電梯口當面質問，為何不表態反對或支持美國執行死刑直播？苗博雅全程保持冷靜，多次回應「不配合演出」、「不配合作秀」，她重申自己的立場很簡單，此刻參選的是台灣民意代表，真正需要負責的對象是台北市民，因此不會配合李道翔在選委會抽籤場合刻意製造話題，成為對方製作短影音的素材。