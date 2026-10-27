《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）玩家準備開搶！全家公開3款人氣戰鬥陀螺商品資訊，確認將於明（28）日上午10時開賣，包含BX-45「武士魂斬」、BX-49「蒼龍突擊」及UX-17「隕星龍騎士3-70J」，售價從325元到550元不等。3款商品頁面目前皆顯示「尚未開賣」，並標註「商品將在2026/10/28 10:00開賣」，頁面也同步標示「超取滿199元免運」，但不適用折價券，想搶購的玩家得先把鬧鐘設好。
3款《戰鬥陀螺X》開賣商品、價格一次看
這次全家開賣的3款《戰鬥陀螺X》，不只有造型差異，戰鬥方式也各有特色，從攻守兼備的均衡型、高速衝撞的攻擊型，到能吸收對手旋轉力量的左旋陀螺都有，玩家可以依照自己的對戰風格挑選。
📌 BX-45「武士魂斬6-70M」：325元
以武士刀為設計概念，銀色金屬刀刃搭配紫綠色陀螺核心，屬於攻守兼備的均衡型。最大特色是能隨著戰鬥時間改變攻擊方式，前期利用小型刀刃連續攻擊，搭配軸心維持旋轉；到了後期陀螺傾斜時，則能透過軸心的橡膠增加抓地力，再以大型刀刃打出強力一擊，主打先穩住陣腳、再尋找反擊機會。
📌 BX-49「蒼龍突擊4-50FF」：495元
採用藍銀配色，屬於強調高速衝撞的攻擊型陀螺。最大亮點在於金屬刀刃結構向中央延伸，提升整體剛性及穩定性，再搭配低重心的4-50固鎖與移動速度較快的FF軸心，能夠反覆向對手發動猛烈攻擊。此外，這款屬於附發射器的入門組，除了陀螺本體，也能一次取得基本發射配件。
📌 UX-17「隕星龍騎士3-70J」：550元
3款之中唯一的左旋陀螺，也是此次售價最高的商品。採用白色金屬塗裝，搭配紅藍色龍形圖案，最特別的是刀刃配置大型橡膠，與右旋陀螺交戰時，能利用接觸吸收對手部分旋轉動能，再搭配攻擊型零件發動連續重擊。這款同樣是入門組，內含左旋專用發射器，以及方便握持的大型龍形拉條，讓想體驗左旋戰鬥的玩家不必另外準備發射器。
全家《戰鬥陀螺X》10/28上午10點開賣！購買方式、免運門檻整理
根據全家商品頁面資訊，3款《戰鬥陀螺X》將於10月28日上午10時開賣，目前均顯示「尚未開賣」，售價分別為325元、495元及550元。頁面也標示超商取貨滿199元免運，因此3款商品單獨購買都已達到免運門檻，不過商品不適用折價券，玩家結帳前仍須留意相關限制。
另外，這次販售商品中，「武士魂斬」屬於不附發射器的增強包，而「蒼龍突擊」、「隕星龍騎士」則是附有發射器的入門組，對於還沒有發射器的新手玩家來說，也是選購時可以注意的差異。3款商品均需搭配《戰鬥陀螺X》專用戰鬥盤使用，購買前可先確認手邊是否已有相關配備。
至於商品是否有限購數量、後續是否補貨，目前商品頁面尚未列出完整資訊，建議有興趣的玩家提前確認購買管道，並以開賣當下的實際庫存及販售規則為準。
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這次全家開賣的3款《戰鬥陀螺X》，不只有造型差異，戰鬥方式也各有特色，從攻守兼備的均衡型、高速衝撞的攻擊型，到能吸收對手旋轉力量的左旋陀螺都有，玩家可以依照自己的對戰風格挑選。
📌 BX-45「武士魂斬6-70M」：325元
以武士刀為設計概念，銀色金屬刀刃搭配紫綠色陀螺核心，屬於攻守兼備的均衡型。最大特色是能隨著戰鬥時間改變攻擊方式，前期利用小型刀刃連續攻擊，搭配軸心維持旋轉；到了後期陀螺傾斜時，則能透過軸心的橡膠增加抓地力，再以大型刀刃打出強力一擊，主打先穩住陣腳、再尋找反擊機會。
採用藍銀配色，屬於強調高速衝撞的攻擊型陀螺。最大亮點在於金屬刀刃結構向中央延伸，提升整體剛性及穩定性，再搭配低重心的4-50固鎖與移動速度較快的FF軸心，能夠反覆向對手發動猛烈攻擊。此外，這款屬於附發射器的入門組，除了陀螺本體，也能一次取得基本發射配件。
3款之中唯一的左旋陀螺，也是此次售價最高的商品。採用白色金屬塗裝，搭配紅藍色龍形圖案，最特別的是刀刃配置大型橡膠，與右旋陀螺交戰時，能利用接觸吸收對手部分旋轉動能，再搭配攻擊型零件發動連續重擊。這款同樣是入門組，內含左旋專用發射器，以及方便握持的大型龍形拉條，讓想體驗左旋戰鬥的玩家不必另外準備發射器。
根據全家商品頁面資訊，3款《戰鬥陀螺X》將於10月28日上午10時開賣，目前均顯示「尚未開賣」，售價分別為325元、495元及550元。頁面也標示超商取貨滿199元免運，因此3款商品單獨購買都已達到免運門檻，不過商品不適用折價券，玩家結帳前仍須留意相關限制。
另外，這次販售商品中，「武士魂斬」屬於不附發射器的增強包，而「蒼龍突擊」、「隕星龍騎士」則是附有發射器的入門組，對於還沒有發射器的新手玩家來說，也是選購時可以注意的差異。3款商品均需搭配《戰鬥陀螺X》專用戰鬥盤使用，購買前可先確認手邊是否已有相關配備。
至於商品是否有限購數量、後續是否補貨，目前商品頁面尚未列出完整資訊，建議有興趣的玩家提前確認購買管道，並以開賣當下的實際庫存及販售規則為準。