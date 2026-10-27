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徐佳青遭控公器私用 立委質疑僑委會公私不分

調查要多久？卓榮泰承諾3個月內完成

僑委會前委員長徐佳青因遭控公器私用請辭，日前僑委會舉辦僑務會議期間，又因慶生爭議引發公私不分質疑。民眾黨立委陳清龍今（27）日在立法院質詢時，緊追徐佳青相關爭議的調查進度，要求行政院長卓榮泰給出明確期限。卓榮泰最後承諾，僑委會與外交部的行政調查，必須在3個月內完成，至於司法調查則另循司法程序進行。陳清龍質詢時指出，許多僑界人士自掏腰包出國擔任義工，但徐佳青任內卻遭質疑濫用公帑，相關出國預算高達2300多萬元，另涉及420萬元支出爭議。他指控，徐佳青將兒子包裝成隨員，甚至讓丈夫在美國駕駛公務車，全家藉由公務名義出國度假，相關作為經不起立法院及人民檢驗，因此徐佳青才會請辭接受調查。陳清龍接著提到，僑委會近日舉辦僑務會議，為返國開會的僑務委員安排惜別餐會，原本是慰勞僑務委員的活動，卻又引發徐佳青慶生爭議。他強調，問題並非外界誤會，而是僑委會在辦理相關活動時公私不分，影響民眾觀感，「這是人民的公帑！」對此，卓榮泰澄清，當晚的惜別晚宴對象是僑務委員，並非徐佳青個人，強調兩件事情應該分開討論，避免混為一談。陳清龍隨後將焦點轉向徐佳青的調查進度，指出代理委員長李妍慧先前曾在立法院表示，專案調查「不用一年」，但究竟需要多久時間，行政院應給出明確答案。卓榮泰表示，除了僑委會之外，外交部也正在進行調查，相關程序不可能需要一年，行政院會要求相關單位盡快處理。李妍慧則說明，自己代理委員長職務的第二天，就已成立調查小組，為維持調查中立性，她並未介入會內的行政調查，目前司法調查也同步進行中。不過，陳清龍仍不滿調查時程未明，持續追問「一個月？兩個月？三個月？」要求卓榮泰給人民一個交代。卓榮泰最後表示，由於案件牽涉多個國家及長時間的出國行程，調查需要一定時間，但他要求「僑委會跟外交部的調查，三個月內要調查出來」，至於司法調查則不在行政院掌握範圍內。