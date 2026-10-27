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黃國昌控家族涉弊 蘇巧慧：合法的事不怕調查

年底選戰進入倒數階段，民眾黨主席黃國昌指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉入「曠世智能弊案」，並將印製成文宣發送給新北市民。對此蘇巧慧今（27）日回應表示，每次民調一領先，對手就會把舊案拿出來重新炒作一次，強調合法的事情不怕調查，會繼續保持正面陽光的態度走完這32天。對於黃國昌將印製文宣指控涉弊，蘇巧慧回應表示，每次民調一領先，對手就會把舊案拿出來重新炒作一次。相關部會不但說明得很清楚，自己也在節目上的時候，已經很如實的回應。蘇巧慧強調，合法的事情不怕調查，會繼續保持正面陽光的態度走完這32天，繼續用政見願景贏得大家的認同。現在最大的期待是，希望能讓更多的人知道，蘇巧慧真的有能力能夠帶來新時代。蘇巧慧強調，尤其是自己身邊的新北隊，每一位都是值得大家能夠認同的好人選，希望他們能夠加入新北隊順利來到議會，大家一起為新北努力。