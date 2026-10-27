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外資下半年匯出金額是上半年2.33倍 新台幣今年累計已貶值3.23%

央行重申維持新台幣匯率穩定重要性

外資狂在台股提款並匯出，也導致新台幣兌美元貶不停！中央銀行總裁楊金龍明（28）日將赴立法院財政委員會業務報告，最新書面報告也曝光，揭露新台幣貶值關鍵，今（2026）年上半年央行為穩定匯市，累計賣匯170.4億美元，下半年外資撤台力道加劇，光7月至10月21日淨匯出543億美元，為上半年233億美元的2.33倍，也導致新台幣兌美元今年以來累計已貶值3.23%央行指出，今年上半年受中東衝突升溫及市場預期美國聯準會（Fed）貨幣政策立場由寬鬆轉為略微緊縮等影響，美元指數上漲2.91%，外資賣超台股8374億元、折約261億美元，併同獲配股利匯出233億美元，國內匯市出現美元超額需求，央行上半年進場累計淨賣匯170.4億美元，新台幣兌美元貶值1.25%。今年7月至10月21日，由於中東衝突再度升溫，以及全球AI及半導體類股出現大規模賣壓，拖累以科技業為主體的台股表現，加上美國Fed主席Kevin Warsh於全球央行年會發表鷹派言論，還有美國9月消費者物價指數（CPI）數據高於預期，市場預期Fed今年升息機率上升等因素，外資大幅賣超台股1兆2488億元、折約387億美元，併同獲配股利匯出543億美元，為上半年233億美元的2.33倍，新台幣兌美元匯率貶值2%。累計今年至10月21日美元指數上漲3.49%，新台幣兌美元已貶值3.23%，不過，央行認為，新台幣貶幅低於瑞士法郎的3.89%、歐元的4.35%及泰銖6.29%等主要貨幣，新台幣波動幅度相對穩定。央行也強調，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣兌美元波動度小於歐元、韓元及日圓等主要貨幣，有利廠商的報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。央行並重申，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。