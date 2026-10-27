我是廣告 請繼續往下閱讀

《台灣民心調查》10月份民調顯示，總統賴清德信任度53%、執政整體滿意度則為52.2%，分別較9月份民調增加1.8及0.8%，兩項指標皆維持五成以上，並創下2025年4月以來的新高。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（27）日分析，當生活過得不錯、經濟發展好，國內也沒有重大施政錯誤時，自然對總統和執政團隊的信任度會持續提升。葉耀元分析，台灣多數選民是經濟選民，因此對執政黨的感受會取決於經濟狀態表現。雖然該份民調顯示，對於國內整體經濟現況持正向與負向評價的民眾幾乎打平，但台灣今年經濟成長率上看12%的客觀數據仍然明顯，且相信在所有已開發國家當中，應沒有任何一個國家的經濟表現能與台灣並駕齊驅。葉耀元說，經濟成長並非單靠一家公司的表現，因此，台灣貿易與經濟的蓬勃發展，也可能逐步反映在民眾的收入、儲蓄與生活品質上，當生活過得不錯、經濟發展好，國內也沒有重大施政錯誤時，自然對總統和執政團隊的信任度會持續提升。葉耀元進一步指出，除了經濟表現，民眾對執政團隊的評價，也受到政治比較的影響，相較於歷任總統的施政表現，一般民眾可能沒有太多的直接感受，民眾可能更傾向以當前朝野政黨的言行及實際行動作為比較基準。他認為，當民眾觀察總統施政表現持續穩健，並以正面積極態度展現「要把事情做好」，相較在野黨政治人物的施政態度及政治作為，好感度的差異就此產生，也可能進一步拉抬民眾對總統及執政團隊的好感度。另一位台北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗也進一步解讀民調背後意義，表示賴清德的信任度與施政滿意度維持五成以上，顯示民眾對其領導與施政的肯定。他指出國慶演說列出的經濟、外交與民生成果，是支持執政的具體理由；而經濟成長與國際合作，有助於民眾肯定賴清德應對外部變局的能力。洪浦釗提到，長照3.0、健康台灣與租屋支持，有助於減輕家庭負擔，成長津貼與社福加碼等規劃也讓民眾有所期待，都是施政滿意度的支撐。值得注意的是，年底九合一選舉將至，地方選舉向來被視為檢驗中央執政表現的重要節點，也有總統「期中考」之稱。據了解，過去往往因執政團隊蜜月期結束與朝野政治攻防等，歷任總統「期中考」前民調多屬相對低點，此次民調顯示賴清德信任度與執政滿意度仍雙雙過半，並較上月小幅上升，展現穩健，也反映相對穩定的民意基礎與評價。