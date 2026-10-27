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日本河口湖飯店38歲台灣女子井雲蓉命案出現爆炸性進展，台南地檢署拘提了井女的丈夫李姓男子，李男涉嫌假結婚詐領保險金，與兇嫌楊閔涵共謀犯案，已遭羈押獲准。周刊也披露李男井雲蓉生前遭丈夫逼簽千萬本票、投保高額意外險，詢問是否願意自斷手腳詐保。這起案件引發相當多的議論，究竟李男如何說服楊女前往日本弒妻？律師分析推測李男可能使用的話術。網紅「黑心律師」楊律師表示，河口湖命案最讓他好奇的是「李男先花錢送井女去日本玩，再花錢派楊女去日本殺井女，為何大費周章挑日本這個地點殺人？李男如何說服楊女用必定被抓的方式，在日本的旅館房間內殺人，並等日本警察來抓她？」他提到，在日本殺人會在日本依日本法審判，也會在日本執行。他查詢後了解，日本的殺人罪的刑度似乎是「死刑、無期徒刑或5年以上有期徒刑」。他推測，李男的話術可能是「在日本殺人，最輕只判5年，我會送她去日本玩，妳去日本殺她，幾千萬的保險金，我分妳一半，5年後妳就是千萬富翁」、「不用怕我拿到保險金後不分妳，我還怕被妳咬出來呢，所以我一定會分妳，才能封住妳的嘴，放心啦」。楊律師分析，所以楊女只須為「避免被判死刑無期徒刑，爭取只判5年以上」而作準備，例如製造「只是口角而一時氣憤臨時起意殺人」及「犯後很後悔，所以自己也割腕自殺」的假象，前者與她特別去買刀的事證不符，後者從新聞來看好像也沒割太深，再加上新聞鬧這麼大，幾乎可證明是為了保險而殺人，楊女在日本絕對會關很久，楊女現在27歲，等她出獄，只是個沒半個親友的白髮老太婆了，這個現世報比死刑更棒最後，他強調，「李男會在台灣適用台灣法審判，在台灣已經很難判死刑了，但很可能判無期徒刑。就讓這種人渣在監獄關到死吧。」