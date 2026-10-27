Instagram不只想讓用戶滑短影音，現在還要搶YouTube的長影片市場，Instagram宣布測試全新影片功能「Features」，允許創作者上傳最長90分鐘的橫式影片，涵蓋Podcast、訪談、喜劇及娛樂節目，未來用戶滑到Reels短影音時，可以直接點進去觀看完整版，不必再跳轉YouTube，新功能已在巴西測試，目前擴大至美國部分創作者，台灣開放時間尚未公布。
IG長影片最長90分鐘！Reels一鍵跳轉完整版
根據外媒《The Verge》報導，Instagram新功能「Features」主打橫式長影片，不再侷限於過去以直式短影音為主的觀看模式，創作者能上傳最長90分鐘影片，讓IG逐漸具備類似YouTube的觀看體驗。Instagram同步測試「Clips as Reels」，讓創作者把完整節目剪輯成數段Reels，觀眾如果對片段有興趣，就能直接點開完整版，不必離開IG，另外，長影片也有機會出現在動態消息、探索頁面，增加內容曝光。
IG曾推出IGTV卻失敗 這次要搶YouTube用戶
事實上，Instagram早在2018年就推出IGTV，試圖搶攻長影片市場，但未能取得預期成果，最終在2022年關閉獨立App，改以Reels為發展重心。如今IG再度挑戰長影音市場，Instagram負責人Adam Mosseri坦言，隨著觀看習慣改變，Instagram也決定重新調整策略，希望長短影片能互相帶動流量。
台灣開放時間未定
Instagram不只打算延長影片時間，也積極布局電視市場，Instagram for TV已陸續登上Amazon Fire TV、Google TV、Samsung智慧電視，近期更擴大支援美國Apple TV，讓用戶可以在電視大螢幕觀看IG影片。至於一般用戶何時能上傳90分鐘長影片，目前仍沒有確定時間表，台灣也尚未列入已公布的測試地區。
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根據外媒《The Verge》報導，Instagram新功能「Features」主打橫式長影片，不再侷限於過去以直式短影音為主的觀看模式，創作者能上傳最長90分鐘影片，讓IG逐漸具備類似YouTube的觀看體驗。Instagram同步測試「Clips as Reels」，讓創作者把完整節目剪輯成數段Reels，觀眾如果對片段有興趣，就能直接點開完整版，不必離開IG，另外，長影片也有機會出現在動態消息、探索頁面，增加內容曝光。
事實上，Instagram早在2018年就推出IGTV，試圖搶攻長影片市場，但未能取得預期成果，最終在2022年關閉獨立App，改以Reels為發展重心。如今IG再度挑戰長影音市場，Instagram負責人Adam Mosseri坦言，隨著觀看習慣改變，Instagram也決定重新調整策略，希望長短影片能互相帶動流量。
台灣開放時間未定
Instagram不只打算延長影片時間，也積極布局電視市場，Instagram for TV已陸續登上Amazon Fire TV、Google TV、Samsung智慧電視，近期更擴大支援美國Apple TV，讓用戶可以在電視大螢幕觀看IG影片。至於一般用戶何時能上傳90分鐘長影片，目前仍沒有確定時間表，台灣也尚未列入已公布的測試地區。