我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴瑞隆車掃車隊隨即前往籬仔內代天院參拜。（圖／翻攝畫面）

▲ 賴瑞隆與高雄市黨部主委、立委黃捷會合展開「隆捲風車隊」掃街。（圖／翻攝畫面）

高雄市長選舉今（27）日舉行號次抽籤，賴瑞隆在議長康裕成、高雄隊議員及議員參選人的陪同下，抽中「5號」，象徵高雄未來有你有我。他感性的說「高雄的未來有你有我」，他將承擔關鍵第四棒的責任，在歷任市長的基礎上帶領高雄邁向國際，打造嶄新黃金十年。抽籤後，賴瑞隆車掃車隊隨即前往籬仔內代天院參拜，並與高雄市黨部主委、立委黃捷會合展開「隆捲風車隊」掃街，帶著剛出爐的「5號」穿梭大街小巷，向每一位為高雄打拚的市民致敬。賴瑞隆表示，高雄是一座多元包容的城市，每個人都有表達想法的自由。不論市民支持哪個政黨、提出什麼意見，都是這座城市的主人。擔任市長最重要的，就是保持謙卑，認真聆聽每一個聲音，為所有市民服務，全力以赴為高雄締造榮耀。賴瑞隆從「百變隆隆」、競總成立到各項應援活動，他始終期待市民一起參與、匯聚高雄人的力量，打一場充滿快樂、希望與創意的選戰。這次團隊啟動「追風任務」，提前邀請大家為五個號次發想口號，感謝市民貢獻巧思，每一份創意都是支持高雄繼續向前的力量。賴瑞隆指出，抽中「5號」後隨即展開車掃走到市民身邊，向大家問好。他強調，高雄今天的進步，是謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長一棒接一棒，攜手全體高雄人團結打拚的成果。他在市府服務十年、國會打拚十年，早已參與其中，他感性的說「高雄的未來有你有我」，他將承擔關鍵第四棒的責任，在歷任市長的基礎上帶領高雄邁向國際，打造嶄新黃金十年。賴瑞隆表示，距離投票還有32天，高雄隊將以戒慎恐懼的心，持續深入基層，爭取每一位市民的支持，達成「市政接棒、議會過半」。也呼籲大家持續向親朋好友拉票，延續進步、堅定守護，在11月28日開創全體高雄人的勝利。