我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白喊普發現金2萬 如意算盤選前逼行政院表態

吳思瑤喊話韓國瑜 可以當天使踩煞車

年底選舉進入倒數階段，藍白力推普發現金2萬，更揚言若行政院不副署將用選票教訓執政黨。對此民進黨立委吳思瑤質詢喊話韓國瑜「希望立法院不要成為台灣民主的魔鬼」，行政院長卓榮泰備詢時感嘆表示，對於立法院2年來的違憲違法樂此不疲，「我是習以為常，但每次都想這是最後一次」。卓榮泰今日赴立法院報告明年度總預算案並備詢，立委吳思瑤質詢提及藍白要推普發現金2萬一事，這不僅要花費4714億，且透過特別條例方式違法違憲，沒有討論就直接表決，逕付二讀跳過委員會，甚至在下月17日完成三讀送出立院，就是要逼行政院在選前表態，精心策劃用人民的錢買人民的票。吳思瑤也提及，台北市議會跨黨派19位議員提案，北市累計賸餘577億，不舉債就能普發現金2萬，但卻被藍營議員擱置冷凍，反觀立法院提普發現金2萬就能夠逕付二讀，根本是雙標。吳思瑤也喊話立法院長韓國瑜，立法院違憲變本加厲，立法院要當天使還是魔鬼，要請主席台上的韓院長三思，立法院不做好審查預算的法定職權，每天只想戕害、霸凌行政院搶當院長，「惡魔立法院要持續做下去嗎？」籲韓院長可以當天使，可以把關踩煞車。卓榮泰感嘆表示，對於立法院2年來的違憲違法樂此不疲，「我是習以為常，但每次都想這是最後一次」。