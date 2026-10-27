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▲鳳林國中以「與自然共存共榮」為校園規劃核心理念，融入低碳建築、太陽能設施及綠意景觀設計，落實節能減碳與環境友善。（模擬圖／高市府教育局提供）

因應大林蒲遷村及都市發展需求，高市持續完善教育建設，鳳林國中校舍新建工程今（27）日舉行動土典禮，正式啟動大林埔遷村造鎮計畫，未來將打造兼具環境永續、科技應用與多元學習的現代化校園，為新五甲及周邊地區注入教育新動能。鳳林國中新建工程校址位於鳳山區文中13預定地，基地面積約2,237.97平方公尺，鄰近新興住宅區、商業設施及連鎖超市，生活機能完善，並可支援新五甲地區未來教育發展需求。高市府教育局指出，鳳林國中新建工程總經費約4億2,819萬元，規劃9班、約可容納270名學生，將依區域人口發展及教育需求，逐步完善校園空間與教學設施。主體工程預計於118年10月完工，119年初進行遷校作業，由原大林埔鳳林國中校區正式搬遷至鳳山地區新校舍，並於119學年度正式啟用，未來將與周邊學校共同建構完善的教育網絡，提供學生更優質的學習環境。鳳林國中以「與自然共存共榮」為校園規劃核心理念，融入低碳建築、太陽能設施及綠意景觀設計，落實節能減碳與環境友善，延續學校過往重視建築美學與環境品質的特色。未來除提供完善的教學空間，也將導入科技應用及多元學習元素，培養學生的多元文化素養、國際視野與未來競爭力。高市府教育局副局長吳文靜表示，鳳林國中的興建不僅是校舍硬體建設的推進，更是因應大林蒲遷村及大高雄城市發展的重要教育布局。未來將以文化傳承、社區共榮、環境永續及國際接軌為發展方向，深化學校與社區的連結，延續大鳳山沿海六里的在地精神，並透過優質教育環境吸引更多家庭與專業人才進駐，帶動新五甲及周邊地區發展。此外，市府將持續關注各地區人口變化與教育需求，逐步完善校園建設及教學資源，讓孩子在安全、友善且充滿學習機會的環境中成長，為高雄打造更具韌性、永續與競爭力的城市未來。