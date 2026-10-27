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法國足球巨星姆巴佩近日受訪時被問及自己的臉被製作成各式迷因圖，坦言最喜歡把他的臉P在「中國獨裁者」（指毛澤東）身上的惡搞圖，這一句話又觸動中國敏感神經，多間中企宣布終止與姆巴佩合作，央視稍早更宣布全面停播姆巴佩所屬的皇家馬德里隊伍在內的西甲比賽。姆巴佩的踢球型態以及場上和場下的行事風格，在國外球迷之間時常拿出各國獨裁者的照片，並將姆巴佩的臉貼在上面進行調侃，他在訪談節目《The Bridge》中談到網路上充斥著自己的迷因圖，坦言知道此事。被問到最喜歡哪一個迷因梗圖時，他笑稱，自己認為最好笑的是把「中國獨裁者」換成他的臉，並透露自己私底下在打電動的時候，也會轉發給朋友，訪談影片中也秀出這張迷因圖，雖然姆巴佩沒有明言，但相當明顯就是在講毛澤東。沒想到，這句話讓中國玻璃心碎，不僅多間中企宣布終止與姆巴佩合作，中媒更跳腳批判姆巴佩不配吃中國飯。如今，就連中國官媒《央視》也出手，宣布全面停止播放姆巴佩所屬的皇家馬德里隊伍在內的西甲比賽。央視宣布，針對姆巴佩的「涉華嚴重負面行為」，已經從昨晚開始，全面叫停涉及西甲和姆巴佩的賽事播出，涉及姆巴佩的廣告也已全部下架。另一方面，小紅書也在今天下午發布聲明稱「堅決反對任何傷害民族情感的行為」。經核實，小紅書於2024年與姆巴佩開展內容合作，該合作已於2024年12月31日期滿結束。