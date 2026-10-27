我是廣告 請繼續往下閱讀

謝瓊煖昨（26）日以《人浮於愛》拿下第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，因正在拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》，無法親自到場，由經紀人文子（舊稱雯子）代為上台領獎，引發討論。隨著文子受到關注，他20年前與已故「國標舞女王」劉真登上《康熙來了》的畫面也被翻出。文子當時透露，過去劉真拍戲或出席活動，常被要求「露」，他則努力讓大家看見她在國際標準舞上的專業。謝瓊煖憑《人浮於愛》獲得金鐘女配角獎肯定，不過頒獎典禮舉行時，她正在《豆腐媽媽》片場拍戲，無法到場領獎，由經紀人文子上台代領。謝瓊煖則在拍戲途中收到劇組驚喜祝賀。當時導演馮凱突然喊卡，攝影師接著拍手，她還以為剛剛的鏡頭或走位表現出色，直到一群演員及工作人員湧上前，鼓掌、擁抱並向她道賀，才讓她又驚又感動。文子代替謝瓊煖領獎後受到關注，過去陪同劉真登上《康熙來了》的片段也隨之被翻出。當年小S與蔡康永問到他替劉真做過最驕傲的事，他說過去拍戲、接活動時，部分廠商總希望她展露身材，「最好就是只要露，然後什麼都不要講、什麼都不要做」。他認為劉真不只如此，因此努力替她爭取展現專業的機會，也希望讓大眾認識國際標準舞。文子說在劉真自己的努力及經紀團隊協助下，希望她每次出現、每次跳舞，都能呈現最好的表現，讓更多人看見她的舞蹈實力。蔡康永聽完也確認，文子確實有幫劉真爭取相關機會。當年錄影時，文子也被小S與蔡康永拱上台表演HipHop，俐落動作獲蔡康永稱讚「還不錯」，小S也笑說他跳得有模有樣，劉真則在一旁鼓勵：「不賴嘛，經紀人！」劉真更透露，文子平時常在旁邊看舞者練習，還偷偷學會一些國標舞動作，兩人隨後現場擺出舞蹈結尾姿勢，逗得眾人笑成一團。小S也提到文子曾經帶過自己，笑說當時對方在她身邊很正常，沒有展現這些怪才藝。