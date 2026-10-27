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▲鄧紫棋已經穿上厚底鞋，仍像個身高不到150公分的小朋友，港媒的標題甚至寫出「目測只有140公分」。（圖／翻攝自小紅書）

香港鐵肺天后鄧紫棋今（27）日釋出新歌〈自由的你〉MV預告，她和男主角魏大勛的「最萌身高差」登上微博熱搜，連帶女方實際的身高也備受討論，據了解，鄧紫棋的官方身高數字為157公分，不過她先前被公開沒修圖的全身照，港媒指出「目測只有140公分」，網友一看相當震驚，直呼「好小隻」、「好像接小朋友放學」。2023年4月初左右，鄧紫棋赴中國參加綜藝節目錄影，被粉絲偷拍到穿造型服現身街頭的照片，她綁著兩條魚骨辮，穿中空小可愛搭薄外套，露出肚子肉，站在180公分的鄧超身旁，鄧紫棋身形宛如國小學生，與後方178公分的鹿晗相比也差了一大截，模樣可愛又討喜。雖然官方稱鄧紫棋的身高有157公分，但即便本人已經穿上厚底鞋，仍像個不到150公分的小朋友，港媒的標題甚至寫出「目測只有140公分」，網友見照片紛紛留言：「真的好美啊！粉粉的衣服！笑容甜甜的」、「有鄧超一對比顯得好小隻」、「小小一隻」、「真的年輕也是真的矮」、「有沒有一米三」、「可愛寶貝」、「接小朋友放學視角！」鄧紫棋新單曲〈自由的你〉MV請來中國男神魏大勛參演，前導預告中，兩人飾演被派往「2號地球」的太空人，鄧紫棋和身高183公分的魏大勛站在一起，畫面宛如天龍配地虎，26公分的身高差意外成焦點，網友笑說：「鄧紫棋好小鳥依人」、「這個身高差好萌！」〈自由的你〉完整版MV預計30日上午11點上線。