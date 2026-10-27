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無黨籍山地原住民族立法委員高金素梅因涉詐助理費、非法從對岸輸入快篩試劑進入我國，遭台北地檢署依《貪污治罪條例》等罪提起公訴。高金素梅今（27）日也到台北地方法院出庭應訊。庭訊中，高金素梅對於，前助理張俊傑的下落，她均稱不知情，會後，高金素梅接受訪問時再次表示，「事實就是如此」。高金素梅在庭訊結束後接受聯訪表示，這段時間有一股暗黑勢力，不論透過司法或者是特定媒體，對她的抹黑或者是不實的指控，甚至於是貼上顏色的標籤，她絕對不接受。她指出，她從政24年來，自己已經是七屆的立法委員了，她的做人處事，族人最清楚；而她的為人，立委的同事們也非常清楚。稍早在庭上她所陳述的一切，是她內心想說的話。她也感謝這段時間，她的專業律師團隊們給她非常多專業的指導與陪伴；更感謝很多朋友給她作為堅強的後盾，以及對於她的支持跟信任，而接下來，她會繼續抬頭挺胸、繼續往前走。同時，她也希望族人朋友們不要擔心她。媒體追問，稍早在庭上的時候，都稱不知情張俊傑下落等，高金素梅僅表示，「事實就是如此，謝謝。」其餘問題均不答覆，快速上車離開台北地方法院。