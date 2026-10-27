我是廣告 請繼續往下閱讀

川普抱怨和平獎沒他的份 當眾爆粗口批挪威

拿不到獎就不收移民？川普點名丹麥、瑞典與挪威

挪威外長回應：諾貝爾委員會獨立運作

馬查多曾將獎章送給川普 仍難平息他的不滿

美國總統川普（Donald Trump）再度因未獲諾貝爾和平獎公開抨擊挪威。他近日在一場造勢活動中，直言挪威「爛透了」，甚至以粗俗字眼形容挪威是個「爛國家」，還聲稱不歡迎挪威人移民美國。相關言論引發挪威官員回應，外交部長艾德（Espen Barth Eide）強調，負責評選和平獎的挪威諾貝爾委員會是獨立機構，並非由挪威政府決定得獎者。綜合路透社等外媒報導，川普25日在密西根州休倫港（Port Huron）出席期中選舉前的政治造勢活動，談到美國移民政策時，突然將話題轉向諾貝爾和平獎，對挪威表達強烈不滿。川普在演說中再次宣稱，自己第二任期已促成至少8場國際衝突落幕，理應獲得諾貝爾和平獎肯定。不過，川普在2025年與2026年連續兩年未能獲獎。2025年和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），2026年則由南非法律專家皮萊（Navi Pillay）獲得，以表彰她推動和平及國際法的努力。對此，川普在台上抱怨：「那我呢？他們不能頒兩個嗎？」接著，他直接將矛頭指向挪威，表示自己已經促成多場衝突結束，因此對挪威沒有好感。川普表示：「坦白說，挪威爛透了。事實上，挪威已經變成一個爛國家。」當他說出這番話時，現場傳出笑聲。川普隨後將諾貝爾和平獎與移民政策連結，表示歡迎來自丹麥等國家的移民，卻不願接納挪威人。他表示：「丹麥，我們歡迎。瑞典也可以。至於挪威，我想就不用了，因為我沒有拿到諾貝爾獎。」川普接著強調：「所以我不想要任何挪威人，我也不想跟挪威有任何關係。」不過，路透社指出，目前沒有跡象顯示川普政府已正式制定或推動限制挪威公民移民美國的新政策，相關說法仍停留在川普的公開發言。值得注意的是，川普在第一任總統任期內，曾因使用類似粗俗字眼形容海地及部分非洲國家，引發爭議，當時他還曾提出，美國應該接納更多來自挪威的移民。如今川普卻因諾貝爾和平獎問題，對挪威採取截然不同的態度。面對川普的批評，挪威外交部長艾德26日接受挪威公共廣播公司NRK訪問時，重申諾貝爾和平獎評選並不受挪威政府控制。艾德表示：「他非常清楚諾貝爾委員會是獨立的。我們已經提醒過他這件事，如果有人還有疑問，事實依然如此。」挪威外交部並未進一步評論川普的發言，挪威諾貝爾委員會也未立即回應媒體詢問。諾貝爾和平獎雖然在挪威首都奧斯陸頒發，委員會成員也由挪威國會選出，但得獎者是由委員會獨立評選，並非挪威政府直接決定。川普長期對未能獲得諾貝爾和平獎表達不滿，今年稍早曾稱，挪威未將獎項頒給他，是該國留下的「無法抹滅的污點」。不過，2025年和平獎得主馬查多今年1月曾在白宮與川普會面時，將自己的諾貝爾和平獎獎章贈送給他。川普在此次造勢活動中也再次提到這件事，表示馬查多對他相當友善，還稱對方認為和平獎應該由他獲得。他說：「她把諾貝爾和平獎送給我，真的非常好。我不會忘記這件事。」