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小孟老師分析今（28）日12星座運勢。牡羊座：工作：獲得工作平衡感情：凡事雨過天晴財運：瞭解投資方向幸運色：藍色貴人：天秤小人：雙魚金牛座：工作：對產品有信心感情：熾熱狂迷的心財運：發展商業模式幸運色：金色貴人：巨蟹小人：射手雙子座：工作：不急躁有進展感情：積極表達關心財運：管理現金支出幸運色：咖啡色貴人：雙子小人：天蠍巨蟹座：工作：進修補充技能感情：肯定對方付出財運：拓展業務範圍幸運色：銀色貴人：雙魚小人：雙子獅子座：工作：得到新的技術感情：兩人同時成長財運：財富充裕幸福幸運色：紫色貴人：獅子小人：巨蟹處女座：工作：趕小人遇貴人感情：彼此包容理解財運：高額投資獲利幸運色：金色貴人：水瓶小人：天秤天秤座：工作：知曉最新訊息感情：感情始終愉快財運：穩妥投資理財幸運色：玫瑰色貴人：金牛小人：水瓶天蠍座：工作：勇於創造願景感情：平衡美好狀態財運：新的投資消息幸運色：綠色貴人：牡羊小人：魔羯射手座：工作：減少工作負荷感情：勇於表達情感財運：得到投資時機幸運色：紅色貴人：魔羯小人：牡羊魔羯座：工作：勇敢面對挑戰感情：夫妻尊重彼此財運：靈活掌握賺錢幸運色：紅色貴人：射手小人：獅子水瓶座：工作：精力旺盛積極感情：美麗意外邂逅財運：小賭怡情即可幸運色：紫色貴人：天蠍小人：處女雙魚座：工作：工作態度認真感情：互相支持鼓勵財運：善用市場行銷幸運色：白色貴人：處女小人：金牛