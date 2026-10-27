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▲今天現場富邦職業球隊許多人到場，除了林志傑和許總之外，悍將的范國宸帶著家人前來看片，勇士的吳永仁和洪楷傑也都到場。（圖／記者黃建霖攝）

▲今天何守正一到場立刻就和林志傑打鬧起來，昔日台啤「態度」時代的老朋友們再次齊聚，「何老師」的活潑個性立刻讓現場立刻充滿歡樂氣氛。（圖／記者黃建霖攝）

▲富邦勇士總教練許晉哲也給予高度評價，強調林志傑在台灣籃球界絕對是前無古人、後無來者的存在。（圖／記者黃建霖攝）

《THE BEAST》林志傑生涯紀錄片今首映 陳建州、何守正台啤老戰友齊聚見證臺北富邦勇士今日（27日）舉辦「野獸」林志傑生涯紀錄片《THE BEAST》首映會。這部歷時籌備的紀錄片匯集了林志傑籃球生涯的精華，今日首映會更吸引陳建州、何守正等昔日台啤老戰友到場支持，共同見證這位台灣籃壇傳奇的歷史篇章。該紀錄片總計訪問超過50位受訪者，涵蓋林志傑效力台啤、廣廈、中華隊及富邦勇士時期的隊友、教練與相關人士。談及擁有個人生涯紀錄片與引退特展，今年以球員兼教練身份出發的林志傑坦言，從未想過會有這些紀念待遇，並對球團與公司表達深深的感謝。林志傑表示，這部紀錄片是他人生中很棒的回憶，不僅能讓他回想打球的時光、不要太快忘記退休的感覺，還能與家人、朋友及球迷擁有很棒的連結與互動。當被問及這次紀錄片與當年台啤《態度》紀錄片的最大差異時，林志傑特別提到當時的推手「黑哥」陳建州，笑稱當時大家都還是非常激情的年輕小伙子。歷經多年洗禮，林志傑認為現在的職業球員不管在球場上遇到什麼狀況，都應該去展現正能量給大家看，這才是球員最該體現的面貌。今天現場富邦職業球隊許多人到場，除了林志傑和許總之外，悍將的范國宸帶著家人前來看片，勇士的吳永仁和洪楷傑也都到場。新北國王總教練「小胖」洪志善，還有富邦洋將克羅馬也都來參與林志傑生涯重要的一刻。今天何守正一到場立刻就和林志傑打鬧起來，昔日台啤「態度」時代的老朋友們再次齊聚，「何老師」的活潑個性立刻讓現場立刻充滿歡樂氣氛。陳建州談及林志傑的個人紀錄片，他回憶起2007、2008年拍攝《態度》紀錄片時的點滴，感嘆距離現在已近20年。陳建州笑稱，當年做這件事還曾被外界笑是瘋子或傻子，但至少團隊成功跨出了那一步；當時的林志傑面對鏡頭還十分青澀，甚至有不少珍貴的漏網鏡頭因故未能收錄進去。對於今日首映的《THE BEAST》，陳建州表示非常期待與感動，他認為這在台灣籃壇是絕無僅有、專屬於林志傑的作品，並強調能透過記錄林志傑的人生，來刻畫並見證台灣籃球的發展歷程，是一件非常令人感動的事。富邦勇士總教練許晉哲也給予高度評價，強調林志傑在台灣籃球界絕對是前無古人、後無來者的存在。許晉哲期盼，目前正在努力的台灣職業球員都能以林志傑為標竿，透過這部紀錄片學習他如何對待職業工作與運動員身分，包含場上的表現與私底下的自律精神。《THE BEAST》紀錄片將於11月初於台灣大哥大MyVideo平台搶先上架，並於11月勇士主場開幕週後在臺北富邦勇士官方YouTube頻道正式上架。此外，球團將於11月14日為林志傑盛大舉辦12號球衣引退儀式，邀請球迷共同致敬這位締造無數輝煌時刻的傳奇球星。