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▲周子瑜遭傳交新男友，媽媽發文澄清，表示女兒與對方一直都是很好的朋友。（圖／翻攝自IG）

周子瑜近日遭網友揣測與男性友人交往，感情傳聞在網路上引發討論。對此，媽媽透過社群限時動態發聲，透露自己也認識該名友人多年，強調對方與子瑜「一直都是很好的朋友」，呼籲外界不要因幾張照片或片面資訊過度解讀，更希望不必要的猜測到此為止。周子瑜的感情生活向來受到粉絲關注，近日網路出現她與男性友人的傳聞，部分人根據照片及片面資訊揣測兩人關係，甚至傳出她交了新男友。隨著討論擴大，子瑜媽媽決定出面說明。媽媽表示，自己與這位朋友也認識多年，對方一直以來都是子瑜的好朋友，是個善良、真誠的人，也持續給予子瑜支持與幫助。她認為朋友之間吃飯、出門、聊天及互相關心，都是再正常不過的事，不應因此被隨意揣測，希望大家不要因未經證實的傳聞，就批評或攻擊任何人，也請外界多把關注放在子瑜的音樂與作品上，給予女兒及身邊朋友更多尊重和空間。周子瑜的感情生活向來受到關注，今年4月曾與台灣男星許光漢傳出緋聞，當時因子瑜媽媽曬出與許光漢的合照，被部分網友解讀為兩人交情匪淺，甚至揣測「見家長」，話題一度登上微博熱搜。對此，許光漢受訪時澄清，表示與子瑜見面會互相打招呼，也呼籲大家不要輕信網路謠言。如今子瑜又因男性友人的照片遭傳交新男友，媽媽親自發聲表示，兩人一直都是很好的朋友，盼外界停止揣測。