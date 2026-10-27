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2026九合一大選倒數32天，台北市長候選人號次抽籤今（27）日上午登場，民進黨候選人沈伯洋抽中3號，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安則抽中5號。不過，除了兩大熱門人選的號次引發關注，曾自稱「蔣經國繼承人」的三勢團結促進聯盟候選人唐新民，也因抽籤時一連串激動發言意外搶走焦點，甚至當場對選務人員大喊「你給我閉嘴」，讓現場氣氛一度變得尷尬。台北市選委會原訂23日舉行候選人號次抽籤，因颱風停班課影響，延期至27日辦理。本屆台北市長選戰共有6人參選，最終號次依序為1號郭璽、2號林志成、3號沈伯洋、4號蕭文乾、5號蔣萬安及6號唐新民。抽籤結果揭曉後，沈伯洋陣營高喊「台北的靠山」，蔣萬安陣營則以「五告讚」造勢，兩大陣營各自喊出口號，現場氣氛熱烈。然而，輪到唐新民抽籤時，現場卻突然出現插曲，他一開口便高喊「我是紫微聖人」，接著又接連提到「台大火箭社」、「火力工程」、「岩漿發電」及「天府台北AI」等內容，發言遲遲沒有停下。被多次提醒下，唐新民突然情緒激動，當場回嗆「你給我閉嘴」、「請閉嘴」，選務人員祭出警告「再不抽，我們就代抽了」，他則是無視外界聲音，繼續把想講的話說完。事實上，唐新民過去就曾多次發表引發爭議的言論，不僅自稱是「蔣經國繼承人」，上屆台北市長選戰期間還曾預言大屯火山可能爆發、台北恐沉入海中，甚至指控蔣萬安是由「共濟會」派來的冒充者，相關說法當時引發外界議論。如今，唐新民再度投入首都選戰，這次抽中6號，又在抽籤現場連番發言、與選務人員發生言語衝突，再次成為選戰中的意外焦點。