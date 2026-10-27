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迎接秋冬，CoCo都可將於11月推出冬季人氣「可可甜心系列」，以香醇濃郁的巧克力為主角，打造兩款各具特色的冬日療癒飲品。經典系「可可甜心珍奶」將濃郁巧克力奶茶搭配Q彈珍珠，香甜又富有層次的經典美味；香氣系「蕎麥可可甜心」則巧妙結合濃郁巧克力與清香蕎麥茶韻，讓可可的甜蜜增添一抹穀麥香韻，呈現溫潤順口的新式風味。新上市期間回饋顧客嘗鮮，透過「都可訂」線上領取月好友禮優惠券，即享有「可可甜心珍奶」與蕎麥可可甜心(L)任選2杯85元的超值優惠。無論是午後想來點甜蜜療癒，或是寒冷天氣裡想喝杯暖心飲品，都能用甜甜優惠享受冬日小確幸。進口巧克力搖身一變珍珠奶茶經典組合，絕對是冬天不能錯過的新滋味。「可可甜心珍奶」以香濃巧克力奶茶搭配Q彈有嚼勁的珍珠，讓每一口都充滿豐富層次。街邊店提供中杯、大杯兩種選擇，是巧克力控絕不可錯過的甜頭。蕎麥可可甜心以香濃巧克力奶茶為基底，搭配蕎麥茶包，讓溫潤蕎麥茶香與濃郁可可自然交織，為經典可可帶來驚喜風味。街邊店提供中杯、大杯兩種選擇。巧克力的醇厚香甜與雅緻蕎麥香，巧妙平衡整體口感，喝起來香醇不膩，為冬季巧克力飲品帶來有趣的暖心體驗。同系列另有「可可甜心牛乳」與「可可甜心奶茶」可供選擇。CoCo都可「可可甜心系列」將於11月1日起於門市臨櫃、都可訂線上點餐、外送平台全面開賣。新品「可可甜心珍奶」、「蕎麥可可甜心」上市即加入都可訂平台月好友禮優惠，11/1~11/30活動期間憑折價券享任選兩杯85元。加入官方LINE，即可領取「月好友禮」6張優惠券。