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迷客夏升級了！新品「娜杯糖燻奶霜」限時開賣

▲迷客夏3.0全球示範店，啟動最大規模品牌升級。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏全球示範店，將成未來市場拓點標竿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏最大規模改版升級，連紙杯包裝也不一樣了。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，是滑順不膩口的鮮奶茶風味，尤其頂層還點綴趣味乳牛斑點，好可愛；推薦一拿到先直接喝，約剩一半左右、再將奶霜攪入，喝到更醇厚的風味，一次享受兩種層次的奶茶口感。

▲升級版「娜杯糖燻奶霜」新品，奶霜上有乳牛斑點。大杯80元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏全新紙杯，2款中杯、3款大杯設計。（圖／記者蕭涵云攝）

迷客夏3.0全球示範店10/28開幕！三大亮點一覽

▲迷客夏全球示範店店裝有台南「錦源興Gímgoânheng」專屬印花窗貼。（圖／記者蕭涵云攝）

全台迷客夏「娜杯現折10元」手搖飲料優惠！新店送品牌托特包

迷客夏全球示範店

迷客夏全台門市

▲迷客夏托特包只送不賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2026迷客夏最新菜單。（圖／記者蕭涵云攝）

再睡5分鐘x哈利波特今開賣！霍格華茲4大魔法飲料杯、5款周邊

▲再睡5分鐘x哈利波特今開賣！變色隨行杯喝霍格華茲魔法4大飲料。（圖／翻攝自再睡5分鐘FB）

▲再睡5分鐘x哈利波特周邊商品，左起：怪物書造型14吋筆電包、光輪2000造型兩用抱枕毯。（圖／翻攝自再睡5分鐘FB）

深耕台灣近20年的手搖飲料「迷客夏」，亮相3.0首間全球示範店明（28）日開幕，升級「娜杯糖燻奶霜」新品開賣、指定消費送品牌托特包；全台門市同慶「娜杯系列現折10元」優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊迷客夏從Logo品牌識別、極簡明亮門市空間、紙杯包裝開箱。迷客夏人氣「娜杯紅茶」，嚴選斯里蘭卡盧哈娜高地單一產區茶葉，標榜飽滿茶感，揉合焦糖、奶油與煙燻龍眼香氣，榮獲2026年度ITI國際風味評鑑最高三星肯定。並堅持以鮮奶調製手搖飲料的迷客夏，擁有自家鮮奶品牌「綠光鮮奶」，以拿鐵奶茶圈粉無數。為迎接品牌近20年來最大規模升級的全新里程碑，迷客夏推出升級版「娜杯糖燻奶霜」，主打娜杯紅茶拿鐵輕乳版，搭配手炒黑糖調和而成的「煙燻奶霜」。創立於2008年的「迷客夏」，擁有近20年歷史，今年新亮相3.0全球示範店，落實「為了你嚴選每一杯」全新理念，描繪走入草原的牛牛為「全新Logo品牌識別」，開展「極簡明亮門市空間」並導入自然光影的「全新紙杯包裝」。攜手同樣源自台南的印花設計品牌「錦源興Gímgoânheng」，設計迷客夏專屬印花窗貼，象徵從台南出發、紮根台灣、走向世界。迷客夏目前於台灣擁有超過300家直營與加盟門市，並於2018年開展海外事業，插旗香港、澳洲、英國、日本、菲律賓與美國等地。地址：台北市信義區松山路105號◾️（每日限量100個，贈完為止）。◾️大正／伯爵／娜杯紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵，享組合價99元，可自費差額加料，優惠可累計，品項依各門市實際供應為準（數量有限，購完為止）。◾️現場購買「娜杯紅茶」、「娜杯紅茶拿鐵」或新品「娜杯糖燻奶霜」L杯，享單杯現折10元，優惠可累計（品項依各門市實際供應為準。）。百萬YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」聯名華納兄弟電影《哈利波特》，今10月27日開賣霍格華茲4大魔法課程主題限定飲品，「魔咒學」葡萄藍柑沙沙、「奇獸學」蘋果莓莓沙沙、「奇獸學」蘋果莓莓沙沙、「飛行課」焦糖布丁歐蕾，還搭配會變色的隨行杯手刀開搶。10月27日起凡購買「霍格華茲課程系列」任一課程主題飲品乙杯，還可不限組數加價預購再睡5分鐘《哈利波特》周邊商品5款，全系列包括「怪物書造型14吋筆電包」加購價899元、「光輪2000造型兩用抱枕毯」加購價1299元、「霍格華茲課程系列：2027年壓克力月曆驚喜盒」加購價239元／款（共4款）、「魔蘋果造型絨毛吊飾提袋組」加購價549元、「魔咒學造型精裝筆記本」加購價429元；或於12月10日起現貨販售。