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▲據台電網站揭露，若備轉容量率大於10%，將會亮起「供電充裕」的綠燈。（圖／截至台電網站）

燈號分成綠黃橘紅黑 備轉容量率10%以上代表「安全」

台電：2030夜間備用容量率 維持15%以上

近5年來，第一次發生！面對近年AI產業爆發帶來的用電成長，台電配合政府推動新建燃氣機組計畫效果顯現。台電今（27）日表示，今（2026）年夏季7月至10月間備轉全數綠燈，且今年將有台中新燃氣 1、2 號機及興達新燃氣 2、3 號機加入供電行列，總裝置容量達520萬瓩，可確保穩供目標。備轉容量率為「供電保險」，相當於滿足全台電力需求之後，所剩餘供電餘裕，若遇上突發情況，如電廠停機、解聯，或是電網毀損，擁有更大的備轉容量率理應會降低停電風險。據台電網站揭露，若備轉容量率大於10%，將會亮起「供電充裕」的綠燈；10%至6%則是「供電吃緊」黃燈；6%以下則是「供電警戒」的橘燈；當低於90萬瓩將亮起「限電警戒」的紅燈；若掉至50萬瓩以下，則是進入「限電準備」的黑燈。過往台灣夏季電力需求最旺盛時，都是氣溫最高、民眾大開冷氣的正中午，但因為太陽光電發力，也讓中午發電量大增。隨著光電大量鋪設，出現傍晚光電發電量驟降，俗稱「鴨子曲線」，讓夜尖峰成為新電力瓶頸。台電說明，7至10月每日最高負載都是亮起綠燈；若只看傍晚時間的夜尖峰，則在8月有出現1天備轉容量率來到9.14%，亮起黃燈，其他時間都是綠燈。台電補充，近5年來，只有今年7至10月尖峰都綠燈。台電預估，2026 年至 2035 年電力需求年均成長率將達 2.5%，將是過去十年（1.2%）的兩倍之多。為因應未來用電需求，政府已規劃於 2026 年至 2035 年間新增燃氣機組約2600萬瓩。面對2028年至2029年的關鍵銜接期，台電評估這兩年夜間備用容量皆仍超過300萬瓩，相當於2至3 部大型燃氣複循環機組規模，整體供電量能仍保有相當安全緩衝。台電進一步說明，針對長期電力備用容量率，台電持續藉由強化供給面彈性、多元調度、深化需求面管理、建立緊急備用電力機制及既有機組運轉等策略，均可維持供電穩定。針對未來電源關鍵銜接期，台電也將延續此經驗，進一步透過現有機組延役、民營電廠續約、強化抽蓄水力，並靈活調整大修排程與需量反應，全面提高夜間供電整備。未來隨著台中、興達、通霄、大林、協和及其他新增燃氣機組陸續投入系統運轉，2030年後夜間備用容量率將穩定維持在15%以上。