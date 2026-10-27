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台東也逆轉停班停課！業者加碼送出1900隻烤雞

▲去年花蓮光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖災情重創時，烤雞特攻隊也曾前往現場，發放1500隻免費烤雞，讓救災志工及當地民眾補充體力。（圖／烤雞特攻隊臉書）

烤雞特攻隊發放時間、地點一次看

▲烤雞特攻隊今（27）日公布1900隻烤雞的發放時程，活動將分批於各縣市舉行。（圖／烤雞特攻隊）

知名連鎖烤雞品牌「烤雞特攻隊」日前舉辦颱風停班停課預測活動，原本承諾若台灣本島19個縣市中有任何一個縣市沒有放颱風假，就請該縣市民眾吃100隻烤雞。沒想到，原先未宣布停班停課的台東縣後來臨時宣布放假，業者也大方加碼，決定讓本島19個縣市每個縣市都能領到100隻烤雞，總計1900隻。烤雞特攻隊今（27）日進一步公布各縣市發放時間及地點，從本週末開始一路發放到12月20日，想要嘗鮮的民眾記得前往離家最近的場次領取。上週末薔琵颱風來襲，烤雞特攻隊老闆就發文表示，若台灣本島19個縣市在23日都宣布停班停課，只要有任何一個縣市沒有放假，就請該縣市民眾吃100隻烤雞。當時全台僅台東縣沒有宣布停班停課，業者還開玩笑表示：「我敗在你手上第二次了喔！」原本打算擇期前往台東發放100隻烤雞，撫慰當地民眾沒有放假的心情。沒想到，台東縣後來臨時宣布停班停課，讓活動出現戲劇性逆轉。業者隨即發文宣布「翻盤！翻盤！逆轉勝，加碼！」決定讓本島19個縣市每個縣市都能獲得100隻烤雞，總計送出1900隻，與民眾分享逆轉勝的喜悅，也祝福大家遇到瓶頸時都能迎來好結果。事實上，這並非烤雞特攻隊第一次因颱風停班停課話題發送烤雞。去年11月，業者就曾因鳳凰颱風相關話題發放數百隻烤雞；去年花蓮光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖災情重創時，烤雞特攻隊也曾前往現場，發放1500隻免費烤雞，讓救災志工及當地民眾補充體力。烤雞特攻隊今（27）日公布1900隻烤雞的發放時程，活動將分批於各縣市舉行。業者提醒，現場採排隊方式領取，每人限領1隻，並限成人領取；若發放時間或地點有所異動，將透過各地區粉絲專頁另行公告。10月31日（六）高雄市：三民區大樂購物中心，民族一路463號。11月1日（日）屏東縣：屏東市海豐街28號，三山國王廟。11月7日（六）台南市：中西區永華路一段350號，燦坤3C永華一店。新竹縣：新豐鄉新興路213號旁空地，新豐夜市。台北市：萬華區桂林路1號，家樂福桂林店。11月8日（日）嘉義縣：朴子市文明南路162號，樂家康超市。新北市：三重區集美街18號，迪卡儂三重店。11月14日（六）嘉義市：玉山路398號對面，樂億皇家渡假酒店附近。桃園市：中壢區後寮一路158號對面空地。11月15日（日）雲林縣：斗六市全聯斗六莊敬店斜對面。苗栗縣：頭份市和平路66號，頭份和平同樂匯。11月21日（六）南投縣：南投市復興路426號，慶興宮。新竹市：東區慈雲路126號，迪卡儂新竹店。【11月22日】（日）彰化縣：員林大道五段1號，燦坤員林大道店。台中市：北區忠明路499號，大全聯忠明店。12月5日（六）基隆市：信義區東明路177號旁停車場。12月6日（日）宜蘭縣：壯圍鄉壯五路308號旁空地。12月19日（六）台東縣：台東市連航路與興航街口，娜路彎大酒店斜對面、7-ELEVEN豐喜門市旁。12月20日（日）花蓮縣：花蓮市和平路581號，遠東百貨花蓮店後門。