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臺北富邦勇士球星「野獸」林志傑今年賽季迎來全新身分，接下球隊副領隊管理職務，開啟生涯新篇章。在生涯紀錄片《THE BEAST》首映會上，林志傑對球團給予的安排與紀念待遇深表感謝。面對資深球員與管理階層的角色交疊，林志傑強調，現在的職業球員無論在球場上遇到何種狀況，都應持續展現正能量，這才是球員最該體現的責任與面向。富邦勇士總教練許晉哲對於林志傑的生涯成就給予極高評價，認為他在台灣籃球界絕對是前無古人、後無來者的存在。許晉哲表示，非常榮幸能在林志傑退役前的最後賽季重新執教他，並期盼現役的台灣職業球員都能以林志傑為標竿，深刻學習他對待職業工作與運動員身分的態度，包含場上的表現與私底下的高度自律精神。在林志傑擔任副領隊的首個賽季，富邦勇士休賽季做了許多變化，許晉哲表示，球隊後場、側翼有許多新血新入，包括車侑城等人目前跟球隊還處於磨合狀態，「上禮拜颱風天沒打對我們是不幸中大幸。這幾天我們開始加練，趕快跟他做磨合，最近球隊狀態漸入佳境。陳冠中是防守非常好的球員，李啓瑋是我們非常欠缺的射手。這三個位置的補強：一個後衛、一個防守型球員、一個進攻型射手，對球隊本土戰力是非常大的加分。」林志傑則以前輩身分幫助這些人融入，經過一段時間沉澱，他似乎已經慢慢熟悉這個位置，接受訪問時也健談許多，能很好地表達自己的看法和觀點、回答記者問題。談到球隊現況，林志傑說：「大家慢慢培養默契，互相慢慢熟悉。像文誠剛接執行教練，透過許總督促，他在這階段學習很多。透過友誼賽，不管是教練還是球員都有很棒的提升，默契也越來越好。執行能力能否達到教練要求，可以在比賽中慢慢熟悉、溝通、修正與總結。」昔日台啤老戰友陳建州也到場送上祝福，除了開心見證同世代戰友能健康退役，他也針對林志傑轉換至管理階層提出實質建議。陳建州指出，球員退役後若轉任教練，通常是相對熟悉的領域，但若轉入制服組或行政端，最需要的就是建立「安全感」。他呼籲球團與外界能給予更多引導與協助，幫助林志傑避開不需要走的冤枉路，讓他在全新的行政角色上能走得更順遂、發揮得更好。「我覺得他也好，像信安也好，像壘哥，都應該是台灣籃球的門面嘛。那未來是代表台灣可能像東超這些非常重要的會議啊，我也希望他未來能夠多一起多多參與。」陳建州如此說道。