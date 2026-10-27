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▲前日產汽車董事長高恩（Carlos Ghosn）（圖／截自ＷＪＳ）

▲日本警察（圖／截自維基百科）

38歲台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町飯店房內，同團27歲楊姓女子以違反《銃刀法》遭日本警方逮捕，21日移送檢方；井女的李姓丈夫則在台灣涉嫌共同殺人，遭羈押禁見。隨著案情擴大，楊女接下來在日本將面臨什麼樣的偵查方式，也受到關注。日本的刑事偵查制度長期被國際人權團體批評為「人質司法」，前日產汽車董事長高恩（Carlos Ghosn）就曾因此被羈押超過百日，最後闖關潛逃出境。「人質司法」（人質司法，ひとじちしほう）是日本律師和人權團體對日本刑事偵查制度的批評，指檢警利用長時間羈押嫌犯當作「人質」，向嫌犯施壓，迫使對方認罪。國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）2023年發布報告指出，日本的嫌犯在起訴前最長可被羈押23天，而且起訴前不能聲請交保；檢警還常把同一起案件拆成好幾個罪名，一再「再逮捕」，讓羈押期限重新起算。報告也指出，日本檢方聲請羈押的核准率高達94.7%（2020年數據），否認犯行的被告能在審判前交保的比例，只有7.4%（2015年數據）；而起訴後的定罪率更高達99.8%。日本的偵查方式中，最受國際批評的就是嫌犯接受偵訊時，律師不能陪同在場。嫌犯雖然可以和律師會面，也有權保持緘默，但真正接受警方和檢察官訊問時，只能自己面對。人權觀察的報告舉例，曾有嫌犯一天被偵訊3次，從早上9點一路被問到晚上10點，連續20天。此外，嫌犯在起訴前大多被關在警察局內的拘留所，也就是辦案警察所在的地方，因此被批評為「代用監獄」；法院也常對嫌犯下達「禁止接見」令，除了律師以外，家人都不能探視、通電話或寫信。以楊女的情況來看，她目前是以違反《銃刀法》被捕，還沒有以殺人罪逮捕。人權觀察的報告就指出，日本的殺人案常見先以較輕的罪名逮捕嫌犯，例如「棄屍」，之後再以殺人罪再逮捕，延長偵訊時間。依照日本程序，楊女以《銃刀法》被羈押，最長20天；若之後再以殺人罪逮捕，羈押期限將重新起算，最長再23天。換句話說，楊女在被起訴前，總共可能被羈押超過40天。不過，日本近年也有改革。2016年日本修正《刑事訴訟法》，2019年6月起，裁判員審判案件和檢察官獨立偵辦的案件，嫌犯被羈押時的偵訊必須全程錄音錄影。殺人案屬於裁判員審判的案件，因此若楊女之後以殺人罪被再逮捕，偵訊過程就必須全程錄音錄影；但她目前以《銃刀法》被羈押，並不在強制錄影的範圍內。日本律師聯合會也批評，強制錄影的案件只占全部刑事案件的幾%，範圍仍然太小。日本「人質司法」最受國際矚目的案例，就是前日產董事長高恩案。高恩2018年11月在東京被捕，之後被以不同罪名多次再逮捕，前後被羈押約130天才獲准交保；2019年12月，他藏身在音響器材箱內，搭私人飛機從關西機場潛逃到黎巴嫩，震驚國際。另一起引發日本國內強烈批評的，是大川原化工機事件。這家公司的社長等3人，2020年被以違法出口軍事轉用設備為由逮捕，羈押將近1年，其中一名顧問在羈押期間罹癌，多次聲請交保都被駁回，最後病逝。後來檢方撤回起訴，法院也認定當初的逮捕違法，成為日本冤案的代表案例。對於「人質司法」的批評，日本法務省則在官網的問答中為現行制度辯護，指出羈押都必須經過法院審查核准，嫌犯也有權保持緘默、委任律師。日本政府也認為，嫌犯在逃亡、湮滅證據風險高的情況下，羈押是必要的手段。外國嫌犯在日本被偵查時，有權要求翻譯，也可以委任律師；日本自2018年起，所有被羈押的嫌犯都可以申請公設辯護人。台灣和日本沒有正式邦交，台灣人在日本涉案，主要由台北駐日經濟文化代表處提供協助，例如聯繫家屬、協助委任律師，但不能介入司法程序。河口湖命案仍在調查中，楊女和李男都尚未被起訴或判刑，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。