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飄帶、網路遊戲、素人代為抽號碼 李正皓諷：每招都在仿造沈伯洋

評蔣萬安抄襲沈伯洋的招式 李正皓：學可以但不要四不像

年底選舉進入倒數階段，台北市長選戰進入白熱化階段，對此政治評論員李正皓分析，最近蔣萬安陣營開始推出安可飄帶、颱風大作戰網路遊戲、素人代為抽號碼等操作，每一招都在仿造沈伯洋陣營，包含洋流飄帶、政策島、船員代為抽號碼等，這招的始祖是誰？金溥聰，蔣萬安復古的如影隨形低仿版金溥聰戰法，可惜藍營現在的是低仿版，「要學可以，但不要學成四不像，有形無魂」。李正皓表示，最近大家都發現，蔣萬安開始試圖反攻了，反攻戰術一就是過去所說的洗人設，那反攻戰術二是什麼？就是復古的如影隨形低仿版金氏戰法。李正皓說，最近蔣萬安陣營開始推出安可飄帶、颱風大作戰網路遊戲、素人代為抽號碼等操作，每一招都在仿造沈伯洋陣營，包含洋流飄帶、政策島、船員代為抽號碼等，這招的始祖是誰？金溥聰，可惜藍營現在的是低仿版。李正皓分析，過去金溥聰在操盤馬英九選舉時，其中很有名的一招就是如影隨形，綠營稱之為「金勾纏戰術」，此戰術的核心就是對手做什麼就立刻跟上，稀釋對手的媒體、輿論效果。李正皓說，最經典的戰役就是馬英九、蔡英文第一次在總統大選交鋒時，2011年9月蔡英文宣布以總統候選人身分訪問美國，向美方闡述兩岸政策與建立溝通機制時，金溥聰隨即宣布以馬英九競總「台灣加油讚」執行長身分同期抵達美國。金溥聰甚至連演講時間也安排在與蔡英文同一天，9月15日下午4時蔡英文在哈佛燕京圖書館演講，金溥聰硬是安排在同一天下午兩點在甘迺迪學院公開演說。李正皓表示，如今蔣萬安陣營很明顯在仿照當年金溥聰的戰術，但蔣陣營漏算了一件事，所有抄襲沈伯洋的招式都是「低仿」版的，套一句他們最愛的中國用語叫做「一眼假」，這就是金氏戰法最大的漏洞，「要學可以，但不要學成四不像，有形無魂」。