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蘋果預告精彩一週 MacBook Pro接棒iPad mini

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i



— Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

MacBook Pro傳有兩種版本 觸控OLED成最大亮點

蘋果10月28日舉辦新品體驗 台灣時間29日凌晨登場

▲蘋果宣布美國時間10月28日舉辦「Pro and Tell」新品體驗活動，換算台灣時間為10月29日凌晨1點，外界預期MacBook Pro、iMac及iPad mini等新品有望登場。（圖／翻攝X）

蘋果秋季新品攻勢還沒結束，繼全新iPad mini後，下一波新品焦點轉向MacBook Pro，根據《彭博社》記者Mark Gurman爆料，蘋果可能連續3天公布新品，今（27）日有望推出搭載M6晶片的MacBook Pro及iMac，28日再由首款支援觸控操作的OLED MacBook Pro壓軸登場。蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak於26日在社群平台X發文，表示這將是令人期待的一週，並強調全新iPad mini只是開始，暗示接下來還有更多新品。據科技網站報導，蘋果可能採取連續3天公布新品的策略，26日由iPad mini打頭陣，27日接續發表M6版MacBook Pro及iMac，28日再推出大幅改款的OLED觸控版MacBook Pro。這次MacBook Pro最值得關注的是，蘋果可能同時推出兩種不同定位的機型：第一款為14吋MacBook Pro入門款，預計升級M6晶片，但延續現有外觀設計，主要強化處理效能與AI運算能力。另一款則是14吋、16吋高階MacBook Pro，傳出將首度採用OLED觸控螢幕，不只能透過鍵盤與觸控板操作，也能直接點選螢幕，外觀還可能加入類似iPhone的動態島設計，機身更加輕薄，處理器則預計採用M5 Pro及M5 Max。蘋果已邀請部分媒體參加美國時間10月28日上午10時、台灣時間10月29日凌晨1時在洛杉磯舉行的「Pro and Tell」新品體驗活動。這次活動預計不會採用傳統大型發表會形式，而是透過官方新聞稿與現場媒體體驗，讓外界了解新產品。至於新款MacBook Pro是否會在27日提前公布，以及台灣售價、預購與上市日期，目前仍有待蘋果正式確認。