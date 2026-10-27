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▲對於腦中風的診斷，石崇良指出，將請健保署討論新的給付方案，讓大家使用AI輔助影像協助。（圖／台灣腦中風學會提供）

腦中風搶時間救命 石崇良：請健保署確認遠距AI輔助影像診斷給付

真正的失能海嘯，如今年年仍在台灣上演！根據健保與公衛統計，台灣每年新增約4.5萬名缺血性中風的個案，其中50%至60%會演變成重度失能；台灣腦中風學會理事長陳龍提到，推估2024至2030年期程內，全台因中風累積的新增失能人口將逼近12萬人；換算下來，7年間，約整座苗栗市或南投市的人口全部癱瘓。學會提出3大解方，盼擺脫失能陰霾。台灣腦中風學會今日舉辦世界中風日「中風行動888」記者會。陳龍致詞時提到，去年、今年歐美國家的腦中風學會皆不約而同向政府提出2030的腦中風治療願景。而中風最殘酷的往往不是死亡，是「活著卻癱瘓、失能」。陳龍指出，依據統計，台灣每年新增約4.5萬名缺血性腦中風個案，其中高達50%至60%會演變成重度失能，更是國內長照需求的最主要成因。以每年新增1.7萬名失能者推估，在政府推動慢性病防治的2024至2030年期程內，全台因中風累積的新增失能人口將逼近 12 萬人，等於7年之間，整座苗栗市或南投市的人口全部癱瘓、生活無法自理。陳龍說，腦中風學會也向政府拋出3大解方與「中風888行動方案」，對接國健署「三高防治888」，針對中風風險高出一般人近3倍的三高患者，透過成人健檢、心房顫動（AF）風險篩檢精準找出高危險群，積極介入生活型態。「急救綠色通道」方面也盼全面導入「雙 AI 影像輔助決策平台」，藉由3分鐘內自動判讀大血管阻塞（LVO），陳龍呼籲，希望搭配優化醫療法的快速授權和免責制度，讓偏鄉基層醫院直接連結醫學中心神經科「遠距背書」，落實進門至轉院（DIDO）小於60分鐘。對於「全人復健」，銜接健保 PAC 急性後期照護與長照3.0。在2030國家政策KPI上，腦中風學會提出3個80%；「識能到位提升80%」破除民眾將初期症狀誤認為「疲勞或自律神經失調」的誤區，加強科學園區與高壓青壯年重點衛教。學會也呼籲政府推動全國性的「中風識能普查」，以真實數據作為未來政策規劃基礎。「行動到位提升80%」及「治療到位提升80%」，提升綠色通道使用比率，目標讓出現徵兆119送醫率突破8成，並透過雙AI自動排程，全力追趕國際急救標竿。衛福部長石崇良說，腦中風重點是在搶時間，如何強化及時診斷、察覺和治療，讓民眾有自覺可透過救護車盡快送至對的地方。他表示，因為不是所有醫院都可以進行取栓，因此透過119相關網絡送醫。但因為仍有醫療不均的情況，石崇良指出，除了急診已經進行透過遠距醫療先行照會確認，以腦中風來說，借重AI的輔助會更為精準，這部分會先請健保署協助，確認提供新的給付方案，讓大家使用AI輔助影像診斷，若真有需求，且在24小時內，可轉至可取栓醫院進行。石崇良強調，盼透過一連串努力及合作，讓腦血管疾病的死亡率或失能率下降。