我是廣告 請繼續往下閱讀

遭質疑受訪背稿 鍾沛君反問：正式演說誰不準備？

柳采葳批政治立場不該成攻擊理由 詹為元憂心理傷害

競辦喊話Yakira：不要失去參與公共事務的熱情

20歲首投族青年代表Yakira今（27）日代台北市長蔣萬安抽籤，卻遭網路言論攻擊，引發討論。蔣萬安競選辦公室下午與台北市議員鍾沛君、柳采葳、詹為元共同出面聲援，強調青年參與公共事務應受到尊重，不該因政治立場不同就成為攻擊對象，更憂心相關網路言論恐造成寒蟬效應。鍾沛君表示，Yakira只是用慎重的態度，表達自己認為重要的事情，「不知道何錯之有？」對於網路質疑Yakira受訪時像是在背稿，她反問，「哪一個人在正式的演說之前不準備？」認為不應因此否定年輕人參與公共事務的熱情。鍾沛君也憂心，這類網路攻擊恐造成寒蟬效應，讓更多年輕人不敢表達政治立場，呼籲民進黨支持者及黨公職共同遏止歪風，「不要攻擊、傷害一個勇於表達的年輕人。」柳采葳表示，每個人都有選擇政治立場的權利，「不能因為她的政治立場，就被當成是攻擊、出征、嘲笑、諷刺的對象。」她反問，Yakira願意站出來幫蔣萬安代抽籤，「請問她何錯之有呢？」並呼籲過去強調青年參政、男女平權的民進黨黨公職及支持者，也應站出來制止相關攻擊，「不要再攻擊這一個女生了。」詹為元則表示，對於不同立場的人願意參與公共活動、投入政治參與，都應給予肯定。他指出，Yakira雖然已經成年，但仍是一名學生，面對大量網路攻擊，勢必承受相當大的壓力，呼籲外界將心比心，給予年輕人更多支持，不要讓她因為網路言論失去信心，甚至受到心理傷害。蔣萬安競辦發言人楊沛緰也表示，政治立場可以不同，但不應將攻擊矛頭指向參與公共事務的年輕女孩。她向Yakira喊話，「Yakira，謝謝妳，也辛苦了，請不要因為這些惡意，失去參與公共事務的熱情，我們都會支持妳。」