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台灣女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害案，同團女子楊閔涵涉嫌行凶在日被捕，井女丈夫李男則涉嫌詐領保險金教唆殺妻，目前已經被檢警拘提羈押禁見獲准。然而該事件李男從頭到尾演很大，一直以來都讓井雲蓉媽媽，也就是岳母以為他是「寵妻魔人」，直到警方掌握線索後，抓準時機趁李男跟岳母去日本辦完後事返台時，下機就將李男當場逮捕，讓岳母在一旁感到相當錯愕。

井雲蓉新婚夫「詐保殺妻案」演超大！岳母眼中寵妻魔人

根據檢警調查，殺害井雲蓉的兇嫌楊女曾經是李男論及婚嫁的前女友，李男後來跟井女結婚之後，

在岳母的眼中完全是一位「寵妻魔人」

，因為婚後頻頻帶井女到日韓去旅遊。婚後李男再以求子心切為由，向井女母親透露願以「生女兒500萬、生男400萬懸賞」，讓井母以為李男是優質女婿，要女兒再忍忍，也許小孩生了之後婚姻就能順遂。

但沒想到岳母眼中的好女婿，背後的如意算盤卻是打得相當恐怖，先是在8月幫井女購買三商美邦等多家公司高額意外險、旅遊平安險等，

檢警清查光是近期增保的旅遊平安險保額就高達3千萬元，一直帶井女出國，疑似就是在製造井女的出國旅遊紀錄，伺機下手殺害老婆詐保。

▲檢警調查，殺害井雲蓉的兇嫌楊女曾經是李男論及婚嫁的前女友，中間還有什麼瓜葛與細節都還仍待釐清。（圖／截自日本新聞網）

井雲蓉老公飛日本處理後事「返台還想告網友」！一下飛機立刻被逮捕

檢警又進一步調查指出，懷疑李男勾結詐團以及神棍，透過公司應徵涉世未深的女子當助理，以改命、增加財運為理由，誘騙女子大量投保高額意外險，接著進行害命詐保。

然而這些「演很大」的戲碼，李男也是演到最後一刻，井雲蓉過世之後，他跟井母一同飛到日本去處理後事，

但刑事局調查出上情之後，抓準時機在李男跟岳母返台下機時就將他當場逮捕，一旁的岳母則相當錯愕。

值得一提的是，李男在跟井母搭飛機到日本時，還向我國駐日代表處人員、刑事局駐日聯絡官透露，