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根據檢警調查，殺害井雲蓉的兇嫌楊女曾經是李男論及婚嫁的前女友，李男後來跟井女結婚之後，在岳母的眼中完全是一位「寵妻魔人」，因為婚後頻頻帶井女到日韓去旅遊。婚後李男再以求子心切為由，向井女母親透露願以「生女兒500萬、生男400萬懸賞」，讓井母以為李男是優質女婿，要女兒再忍忍，也許小孩生了之後婚姻就能順遂。
但沒想到岳母眼中的好女婿，背後的如意算盤卻是打得相當恐怖，先是在8月幫井女購買三商美邦等多家公司高額意外險、旅遊平安險等，檢警清查光是近期增保的旅遊平安險保額就高達3千萬元，一直帶井女出國，疑似就是在製造井女的出國旅遊紀錄，伺機下手殺害老婆詐保。
檢警又進一步調查指出，懷疑李男勾結詐團以及神棍，透過公司應徵涉世未深的女子當助理，以改命、增加財運為理由，誘騙女子大量投保高額意外險，接著進行害命詐保。
然而這些「演很大」的戲碼，李男也是演到最後一刻，井雲蓉過世之後，他跟井母一同飛到日本去處理後事，但刑事局調查出上情之後，抓準時機在李男跟岳母返台下機時就將他當場逮捕，一旁的岳母則相當錯愕。值得一提的是，李男在跟井母搭飛機到日本時，還向我國駐日代表處人員、刑事局駐日聯絡官透露，表示有許多網友懷疑他涉案，返台要找律師研究提告，結果剛下飛機就被拘提聲押禁見，現在看起來格外諷刺。