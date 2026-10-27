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▲年度最佳進步獎入圍者包括富邦悍將李東洺，以及樂天桃猿馬傑森、曾家輝。（圖／中職提供）

▲年度最佳新人獎入圍者包括中信兄弟伍立辰、台鋼雄鷹李欣穎、統一7-ELEVEN獅鍾允華。（圖／中職提供）

2026明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月2日晚間6點30分在台北萬豪酒店盛大登場，年度三大獎入圍名單正式公布。年度最佳進步獎入圍者包括富邦悍將李東洺，以及樂天桃猿馬傑森、曾家輝。年度最佳新人獎入圍者包括中信兄弟伍立辰、台鋼雄鷹李欣穎、統一7-ELEVEN獅鍾允華。最後的壓軸大獎年度最有價值球員獎入圍者皆為外籍球員，分別是統一7-ELEVEN獅布雷克、味全龍蔣銲和台鋼雄鷹魔鷹。年度最佳進步獎入圍者包括富邦悍將李東洺，以及樂天桃猿馬傑森、曾家輝。三位選手本季皆展現顯著成長，以優異表現迎來職棒生涯的重要突破。富邦悍將李東洺本季各項投球數據均有明顯進步，逐漸成為球隊不可或缺的本土先發戰力。本季投球局數由去年的75.2局增加至110.1局，繳出防禦率2.53、WHIP值1.28的成績，送出60次三振，為生涯次佳紀錄；同時拿下10勝4敗的優異戰績，更創下個人生涯最長的連續10場先發勝投紀錄，展現穩定且持續成長的投球實力。樂天桃猿馬傑森為球隊2020年季中選秀首輪指名球員，經過多年努力與磨練，本季終於迎來成長突破。本季出賽115場，累計371打數、104支安打、3支全壘打及34分打點，打擊率2成80、上壘率3成30、長打率3成53，OPS+更提升至生涯新高109，打擊火力明顯提升，並於本季首度獲得單月打擊MVP，為職棒生涯再添重要里程碑。同為樂天桃猿陣中的曾家輝，本季在先發輪值中扛起重要責任，迎來職棒生涯的突破。前三個球季在一軍合計僅出賽5場，2026年則成功站穩一軍舞台，本季先發22場，累計投球120.2局，繳出防禦率2.69、WHIP值1.12的成績，送出78次三振，拿下7勝2敗。曾家輝以穩定且出色的投球內容，寫下生涯代表作，成為球隊新一代本土先發的重要戰力。年度最佳新人獎入圍者包括中信兄弟伍立辰、台鋼雄鷹李欣穎、統一7-ELEVEN獅鍾允華。三位選手本季各有亮眼表現，在投手丘上展現實力，也為球隊投手戰力注入更多能量。中信兄弟伍立辰本季開季以中繼投手身分出賽，並自5月起轉任先發角色，展現對不同投球任務的適應能力。本季出賽20場，其中12場先發、8場後援，累計投球64.1局，送出42次三振，防禦率5.04、WHIP值1.52，拿下4勝4敗，成為中信兄弟本季投手陣容中的重要一員。台鋼雄鷹李欣穎於2022年獲選加入職棒，歷經多年二軍磨練後，本季獲得球隊重用，逐漸站穩一軍牛棚。本季32場後援出賽，累計投球30局，送出39次三振，防禦率2.70、WHIP值1.37，並拿下11次中繼成功及1次救援成功。李欣穎關鍵時刻的壓制力，多次協助球隊化解危機，逐步成為台鋼雄鷹牛棚中不可或缺的戰力。統一7-ELEVEN獅鍾允華本季扛起球隊終結者重任，以穩定的投球表現守住球隊勝利。本季出賽52場，累計投球50.2局，送出45次三振，繳出防禦率2.66、WHIP值1.32的成績，並以33次救援成功勇奪本季救援王。亮眼成績不僅讓他成為獅隊牛棚的重要支柱，也躋身為本季新人王的熱門人選。年度最有價值球員獎入圍者皆為外籍球員，分別是統一7-ELEVEN獅布雷克、味全龍蔣銲和台鋼雄鷹魔鷹。三位選手在投打兩端各展所長，以宰制級表現成為球隊本季的重要核心。統一7-ELEVEN獅洋投布雷克本季展現穩定的投球實力，出賽23場，累計投球150.2局、送出94次三振，防禦率1.61，高居聯盟第二，並拿下9勝7敗。除了投球表現出色，布雷克在守備端同樣有亮眼演出，本季30次守備機會，完成12次刺殺、18次助殺及2次雙殺，守備率高達1.000，成功摘下「投手金手套獎」，攻守兼備的全面表現，充分展現他對球隊的貢獻。味全龍洋投蔣銲展現強大的投球宰制力，先發出賽21場，累計投球133.1局，送出136次三振，防禦率僅1.49，並一舉拿下防禦率王、三振王及「最佳九人投手獎」三項殊榮。穩定且高水準的先發表現，蔣銲成為龍隊挺進季後賽的重要功臣，也以亮眼成績入圍年度最大獎。台鋼雄鷹重砲魔鷹持續展現強大長打火力，成為球隊打線中的關鍵核心。本季出賽116場，累計429打數、126支安打、20支全壘打及90分打點，打擊率2成94、上壘率3成61、長打率5成17，OPS+達167，不僅拿下安打王、全壘打王及打點王，更完成「最佳指定打擊」三連霸，魔鷹全面的打擊表現，是台鋼雄鷹進攻端至關重要的火力來源。