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感染嚴重到無法進食 刺蝟一張嘴就流血

無刺模樣像酪梨、馬鈴薯 影片爆紅吸1300萬人關注

意外成為募款明星 救援組織募得近20萬元

野外看到無刺刺蝟別忽略 專家提醒白天出沒也可能是警訊

英國一隻名叫奧利（Ollie）的刺蝟，因為感染皮癬菌及細菌，導致身上的刺幾乎全部脫落，變成一隻罕見的「無刺刺蝟」。牠圓滾滾的模樣被網友笑稱像馬鈴薯、酪梨，甚至是一隻捲起來的襪子，相關影片在網路上吸引超過1300萬人關注。不過，奧利看似逗趣的外表背後，其實是一段艱辛的康復過程，牠一度因感染嚴重，連張嘴吃東西都會流血。根據紐約郵報報導，奧利被發現時，身上的刺已經所剩無幾，隨後由英國德文郡（Devon）的刺蝟救援慈善組織「Prickles in a Pickle」收容照顧。獸醫檢查發現，奧利感染皮癬菌及細菌，導致大部分棘刺脫落，皮膚也出現嚴重結痂症狀。報導指出，受到英國天氣轉暖影響，部分原本可能受到冬季低溫抑制的真菌、細菌及寄生蟲得以持續存活，增加野生動物感染的風險。救援組織共同創辦人、66歲的湯姆森（Judy Thomson）表示，奧利剛被送來時，臉部周圍覆蓋厚厚的結痂，情況相當嚴重。「牠臉上的結痂嚴重到無法正常張嘴吃東西，每次一張嘴就會流血，對牠來說非常痛苦。」由於感染情況複雜，奧利的治療過程相當緩慢，加上動物與人類一樣，可能對部分藥物產生抗藥性，照護團隊必須不斷調整治療方式。所幸經過一段時間照顧，奧利的健康狀況逐漸改善。湯姆森表示，奧利目前皮膚已明顯好轉，結痂情況減輕，也能夠自行進食並維持體重。不過，由於身上的刺尚未恢復，奧利目前仍無法重返野外，必須繼續接受照護。湯姆森說：「讓野生動物長時間待在人工環境中當然不是最理想的情況，但只要牠持續進步，就是好事。」奧利因為失去刺蝟最具代表性的棘刺，外型與一般刺蝟截然不同，讓許多網友看了大感驚奇。有人形容牠像一顆酪梨，也有人認為牠看起來像烤馬鈴薯，甚至是一隻捲起來的襪子。湯姆森表示，自己最初只是想透過影片，讓志工、支持者及一般民眾看看沒有刺的刺蝟究竟長什麼樣子，沒想到影片意外在全球爆紅。「刺蝟本來就不是每天都能看到的動物，更別說是沒有刺的刺蝟。牠們看起來實在太不一樣，有些人可能根本認不出這是什麼動物。」奧利的特殊外貌至今已吸引超過1300萬人關注，也讓更多人開始認識刺蝟面臨的生存困境。隨著奧利在網路上爆紅，牠也成為「Prickles in a Pickle」的募款宣傳主角，協助慈善組織募得近5000英鎊（約新台幣20萬元）。湯姆森與68歲的共同創辦人普克（Alan Pook），目前在德文郡斯托克弗萊明（Stoke Fleming）的住家經營刺蝟救援工作，每年營運費用約6.5萬至7萬英鎊（約新台幣260萬至280萬元）。救援需求近年大幅增加。7年前，該組織每年照顧約40隻刺蝟，如今每年收容數量已超過1000隻，同一時間最多可能有200隻刺蝟需要照護。湯姆森坦言，救援工作規模迅速擴大，讓他們必須不斷學習如何因應各種狀況，但也希望藉由奧利的故事，讓更多人重視英國本土野生動物的保育問題。湯姆森提醒，刺蝟身上的刺是重要的自我防衛工具，如果在野外發現幾乎沒有刺的刺蝟，代表牠可能已經失去保護自己的能力，需要專業救援。此外，刺蝟通常是夜行性動物，若在白天發現牠們四處活動，也可能是健康出現問題的警訊。不過，正在築巢的母刺蝟有時也會在白天出沒，因此仍須依實際情況判斷。湯姆森呼籲，民眾若發現疑似生病或受傷的刺蝟，應盡快聯絡當地野生動物救援組織，尋求專業協助。「英國的野生動物和世界上任何地方的野生動物一樣重要，牠們是我們生態系的一部分，我們應該開始好好照顧牠們。」