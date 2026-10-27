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▲保安警察第三總隊二大隊偵破依托咪酯煙彈分裝場，現場起出大批毒品及分裝工具。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊二大隊偵破依托咪酯煙彈分裝場，現場起出大批毒品及分裝工具。(圖／保三總隊二大隊提供)

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(27)日，在該大隊宣布偵破依托咪酯煙彈分裝場，現場起出大批毒品及分裝工具，將張姓犯嫌及另一名因持有毒品洪姓犯嫌帶回，偵訊後，將張、洪2嫌均依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。警政署保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞表示，該大隊於日前接獲情資，37歲的張姓犯嫌藏匿在高雄市民宅內，企圖製造依托咪酯煙彈謀取暴利，隨即報請橋頭地方檢察署檢察官吳正中指揮偵辦，並會同高雄市政府警察局仁武分局組成專案小組深入追查，於日前執行搜索查緝，經強力破門突襲衝入，查緝張嫌到案，查獲依托咪酯煙彈分裝場，查扣依托咪酯煙油、依托咪酯煙彈、分裝針具、封口機、攪拌器、荔枝口味甜味劑、量杯等製毒器具及愷他命等證物。蘇信丞說，在查緝過程中，現場有另一名洪姓犯嫌因持有毒品，見警方上門查緝，立即衝上屋頂逃竄，經圍捕後，逮捕到案。蘇信丞指出，經調查發現，張嫌平時開賓士車、住豪宅，因販賣毒品案遭高雄地方法院重判九年有期徒刑，經高雄地方檢察署發布執字通緝後逃亡，竟不知悔改重操舊業，將依托咪酯原油添加甜味劑及香精進行調劑、分裝後，製成熱銷口味的「荔枝」依托咪酯煙彈，欲藉此獲取暴利，沒想到早已遭警方鎖定，僅逃亡8天，精心策劃的毒品分裝場即遭破門查獲。蘇信丞並指出，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯吸食後易致抽搐、昏迷甚至引發毒駕死傷，危害甚鉅，行政院已公告於115年6月27日正式將其改列為「第一級毒品」，凡製造、運輸、販賣者最重可處「死刑或無期徒刑」，得併科新台幣三千萬元以下罰金，切勿以身試法。保安警察第三總隊總隊長周煥興強調，保三總隊將持續從「毒品源頭」阻斷毒品危害，全力守護國人身心健康及社會安全，並籲請民眾若發現可疑製毒或運毒跡象，請立即撥打保三總隊檢舉專線0800-520525，檢舉毒品最高可獲得檢舉獎金新台幣壹仟萬元。