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鍾沛君曝半夜仍有人詢問 競辦提醒慎防假冒販售

台北市長蔣萬安26日舉辦競總成立大會，他身上的藍白色棒球外套，因外型俐落有型，吸引不少支持者詢問是否有對外販售。蔣萬安競選總部今（27）日宣布，於10月26日競總成立大會亮相的「台北安可」棒球外套，將於明（28）日中午12點在官網開放線上預訂，每件1,800元，限量300件。蔣萬安競辦表示，這款棒球外套原本是「台北隊」的團體服裝，26日競選總部成立大會上，蔣萬安及與會嘉賓穿著亮相後，陸續接獲支持者詢問，因此特別與廠商協調，決定開放限量預訂，讓喜愛這款外套的民眾也有機會穿上。台北市議員柳采葳表示，外套版型「非常俐落，而且非常有精神」，不僅穿起來舒適，也具有保暖效果。她透露，甚至有年輕人私訊詢問，希望能夠團購，買給國外的好朋友穿。台北市議員鍾沛君也透露，外套在競總成立大會亮相後，詢問度相當高，「到凌晨差不多十二點，都還有人傳訊息來問我，這個外套到底要去哪裡買？」甚至有支持者表示，希望透過購買外套「行動挺萬安」。台北市議員詹為元則表示，希望支持者除了表達對蔣萬安的支持，也能將外套融入日常穿搭，「成為我們台北隊的一員」。不過，競辦也提醒，近期已出現冒用競辦名義販售商品的情形，相關狀況已報案處理。民眾預訂時務必認明競選總部正式發布的資訊及預訂連結，若收到可疑販售訊息，應先向競辦查證，以免受騙。