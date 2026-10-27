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全球經濟前景面臨4大不確定性

AI投資回報不確定性及融資風險升高 恐放大金融市場波動

AI需求帶動投資及資金需求 央行估今年經濟成長率11.48%

市場憂AI資本支出投資效益 台、韓股市回檔

全球AI投資熱潮持續延燒，不過，中央銀行總裁楊金龍明（28）日將赴立法院財政委員會業務報告，在最新書面報告示警，美國大型雲端服務商（CSP）持續擴大資本支出，但資料中心卻面臨「電力、設備供應、居民抗議、地方政府審查4大瓶頸，加上新興雲端業者及資料中心開發商仰賴複雜融資工具，一旦AI獲利與投資回報不如預期，恐引發信用風險，甚至放大金融市場震盪。央行書面報告提到，今年全球經濟前景面臨地緣政治及氣候變遷、主要國家財政壓力升高、主要央行貨幣政策趨向緊縮、AI投資回報不確定性及融資風險升高等諸多不確定因素，仍需持續關注後續發展及影響，包括大型科技公司為AI投資擴大債券融資，增添利率上行壓力，還有AI投資回報不確定性及融資風險升高。央行進一步指出，美國主要雲端服務商（CSP）持續擴大資本支出，惟電力、設備供應、居民抗議聲浪及地方政府審查等瓶頸，可能延後資料中心啟用；同時，新興雲端業者及資料中心開發商愈加仰賴私募信貸、資產擔保融資及特殊目的公司（SPV）等融資方式，槓桿與融資複雜度上升。央行並認為，若AI未來獲利與投資回報不如預期，資產重估與信用風險可能相互傳遞，放大金融市場波動並抑制AI投資。不過，AI投資熱潮目前仍是支撐台灣經濟成長的重要力量。央行也談及，今年上半年全球AI基礎設施相關硬體需求強勁，帶動台灣供應鏈出口與民間投資大幅成長，加上台股創高產生財富效果，推升上半年經濟成長率達14.15%，創1977年以來同期新高。央行預估，今年台灣全年經濟成長率可達11.48%，其中國外淨需求與資本形成對經濟成長的貢獻分別為4.28及4.40個百分點，合計貢獻8.68個百分點，占全年經濟成長貢獻率高達75.6%，凸顯出口及投資已成為台灣經濟成長的兩大支柱。今年以來，也由於AI應用需求持續熱絡，帶動國內相關產業鏈營運及投資活動，民營製造業資金需求上揚，加以台股交投熱絡，個人借貸從事理財活動需求增加，致銀行對民營企業放款及個人理財週轉金年增率上升，加以公營事業向銀行週轉金借款增加，全體銀行放款與投資年增率走升，至8月底為9.43%。因AI等新興科技應用需求強勁，帶動企業營運週轉資金需求增加，全體銀行對不動產貸款以外之其他放款餘額年增率由今年3月底的9.86%續升至今年8月底的15.45%，顯示信用資源已明顯流向實質生產活動。雖然今年4月以來，受惠AI需求強勁，半導體類股大幅上漲，帶動全球股市走高，惟7月後市場對AI鉅額資本支出的投資回報產生疑慮，科技股大幅回檔，其中，南韓股市因記憶體類股槓桿型ETF規模龐大，股價下跌引發連鎖清算賣壓，加劇股市跌勢，嗣因美國大型科技公司財報優於預期，全球股市止跌回升。不過，10月以來，市場再度擔憂AI鉅額資本支出的投資效益，致全球半導體類股承受賣壓，台、韓等科技股權重較高的股市隨之回檔。展望明年，央行預估台灣2027年經濟成長率將降至5.82%，主要受到今年比較基期偏高影響，央行仍預期新興科技應用需求持續熱絡，可望帶動台灣出口及民間投資穩健成長。不過，央行也強調，未來將持續關注AI應用前景，以及國際金融情勢變化對國內經濟的影響，並適時調整貨幣政策，以維持物價及金融穩定。