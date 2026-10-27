當新北第一環小宅房價陸續逼近、甚至站上百萬，「住進台北」與「買進新北」的價格界線正在重新改寫。深耕台灣50年的長虹建設，首度進軍西門町推出精品小宅「長虹MVP」，目前均價約103萬元／坪，在雙北百萬房價時代，展現難得的台北市心價格優勢。
觀察雙北小宅行情，萬華「皇翔ASTER ONE」均價約137萬元／坪、中山「御上中山」約138萬元、大同「宏道一品」約141萬元；新北板橋「府中興」約98萬元、三重「環泥水蓉」約94萬元、永和「蒲陽頂溪」約101萬元。當雙北房價逐漸靠攏，「長虹MVP」以約103萬元均價，讓正台北門牌更顯高CP值。
價格之外，城市也正在向西翻轉。「長虹MVP」座落康定路與峨眉街口，近鄰電影主題公園，距捷運西門站約560公尺，坐擁雙捷運，一站直抵台北車站六鐵共構。隨著西區門戶計畫推進，台北雙星、郵政塔樓及周邊都更陸續成形，百年西門正迎來新一波城市發展動能。
長虹更將50年品牌實力落實於產品，規劃22層城市地標，以0.36G耐震係數強化結構安全，並以約32.8%低公設比提升居住坪效。目前工程已進入結構體階段，預計2027至2028年完工。
自公開以來，「長虹MVP」即成為區域指標熱銷案，目前銷售已近尾聲，1438萬元起即可入主西門特區，並推出「幸福成家方案」，搭配政府「新青安3.0」首購房貸規劃，每月付款1.9萬元起。當新北第一環跨入百萬房價，以更親近的門檻擁有雙捷運、正台北門牌、長虹50年品牌與西區門戶發展潛力，「買進台北」，也成為雙北百萬房價時代更值得思考的選擇。
預約專線｜02 2302 8888
接待會館｜台北市萬華區康定路24號1樓
官方網站｜https://www.newland.tw/one/MVP/
建築代銷｜新聯陽機構 新聯信廣告
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價格之外，城市也正在向西翻轉。「長虹MVP」座落康定路與峨眉街口，近鄰電影主題公園，距捷運西門站約560公尺，坐擁雙捷運，一站直抵台北車站六鐵共構。隨著西區門戶計畫推進，台北雙星、郵政塔樓及周邊都更陸續成形，百年西門正迎來新一波城市發展動能。
長虹更將50年品牌實力落實於產品，規劃22層城市地標，以0.36G耐震係數強化結構安全，並以約32.8%低公設比提升居住坪效。目前工程已進入結構體階段，預計2027至2028年完工。
自公開以來，「長虹MVP」即成為區域指標熱銷案，目前銷售已近尾聲，1438萬元起即可入主西門特區，並推出「幸福成家方案」，搭配政府「新青安3.0」首購房貸規劃，每月付款1.9萬元起。當新北第一環跨入百萬房價，以更親近的門檻擁有雙捷運、正台北門牌、長虹50年品牌與西區門戶發展潛力，「買進台北」，也成為雙北百萬房價時代更值得思考的選擇。
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