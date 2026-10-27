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法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）近日受訪時坦言很喜歡自己與「中國獨裁者」合成的迷因，儘管他未明言毛澤東本人的姓名，但影片曝光後，讓中國球迷和官方玻璃心碎，紛紛跳出來抨擊姆巴佩。中國外交部今（27日）被外媒問及此事，更直接稱他「傷害中國人民感情」。姆巴佩訪談節目《The Bridge》中談到網路社群充斥著許多歷史人物P上他的臉製成的迷因圖，姆巴佩坦言知道此事。被問到最喜歡哪一張迷因圖時，他自評最好笑的是把「中國獨裁者」換成他的臉，並透露自己私底下在打電動的時候，也會轉發給朋友。訪談影片中，姆巴佩並未說出是哪一名中國獨裁者，但影片節目畫面隨後出現將姆巴佩的臉合成到毛澤東形象上的圖片。這段發言讓中國針對姆巴佩發動排山倒海的攻勢，中國社群小粉紅群起狂批，中企紛紛發聲明解約，中國官媒央視宣布終止播出皇家馬德里在內的所有西甲聯賽賽事，就連中國外交部也有所回應。根據法新社報導，中國外交部發言人郭嘉昆27日主持例行記者會。媒體提問姆巴佩因一段網上流傳的影片遭到數家中國公司解約品牌代言，問及中國外交部對此有何評論？郭嘉昆回應，「我們注意到有關報導，傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制。」