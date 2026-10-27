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▲河口湖命案震撼日本！產經以「保險金殺人」報導（圖／截自產經新聞）

38歲台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町飯店房內，案情出現重大轉折後，日本主流媒體也開始跟進。日本《產經新聞》27日在「海外事件簿」專欄以「河口湖台灣女性遇害，丈夫在台灣被捕」為題報導，指出井女的李姓丈夫涉嫌為了超過1億日圓的保險金，與遭山梨縣警逮捕的楊姓女子共謀殺人。這也是日本主流媒體首度以「保險金殺人」角度報導這起案件。《產經新聞》報導，19日一名38歲台灣女子在山梨縣富士河口湖町的飯店內被發現頸部遭刺身亡；台灣司法機關27日宣布，已經逮捕女子的丈夫，涉嫌共同殺人和詐欺未遂，並懷疑他和另一名已遭山梨縣警逮捕的女子共謀。報導指出，丈夫曾為死者投保高額旅遊保險，犯案目的可能是為了詐領保險金。報導也提到，在日本被捕的27歲台灣籍楊閔涵，和井女參加同一個旅行團。山梨縣警19日以涉嫌違反《銃刀法》逮捕楊女，現場查獲一把沾有血跡的菜刀。井女的丈夫是29歲的台灣籍李姓男子，他在案發後前往日本處理井女的後事，24日返台時在高雄小港機場遭台灣當局拘提。台南地檢署指出，李男為井女投保兩筆高額旅遊平安險，保額分別為新台幣1,000萬元和2,000萬元，合計3,000萬元，《產經新聞》換算約為1.5億日圓。檢方懷疑李男和井女假結婚，並鼓吹她單獨赴日旅遊，目前正調查李男和楊女的聯繫紀錄，釐清兩人是否共謀。台南地院26日已裁定李男羈押禁見。《產經新聞》也引述台灣《鏡週刊》報導，井女在案發前約一個月，曾向《鏡週刊》記者透露，自己可能會因為保險金被丈夫殺害。她說，丈夫曾提到如果她斷手斷腳，就能拿到一大筆錢，讓她擔心自己「活不到年底」。據《鏡週刊》報導，李男還曾告訴井女，自己過去曾幫詐騙集團洗錢，並要求她簽下4張本票，總額新台幣1,475萬元（約7,000萬日圓），作為替他保守秘密的擔保。報導也指出，李男和楊女聯絡頻繁。《產經新聞》指出，台灣司法機關正在調查這是否是一起為了詐領保險金的預謀殺人案，目前雖然還沒有正式請求日本協助調查，但計畫和日方合作查明真相。台灣刑事警察局也表示，將和日本警方合作擴大偵查；法務部則表示，會透過駐日人員和日本偵查機關聯繫。在日本方面，楊女19日以違反《銃刀法》被捕，21日移送甲府地方檢察廳。她先前向警方供稱，和井女是在這次旅行中變熟的，「因為想找她聊聊，所以去了她的房間」，並坦承菜刀是在抵達日本當天，於山梨縣外的商業設施購買。截至目前，日本警方仍只以持刀罪名偵辦楊女，還沒有以殺人罪再逮捕，也沒有公開她對殺人嫌疑的說法。隨著台灣檢方以共同殺人罪羈押李男，日本警方接下來是否以殺人罪再逮捕楊女，將成為案情的關鍵。案件仍在調查中，李男和楊女都尚未被起訴或判刑，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。