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縣市首長選舉倒數最後1個月，台北市長候選人號次抽籤今（27）日上午登場，民進黨候選人沈伯洋抽中3號，隨即喊出「台北的靠山」口號，引發輿論熱烈討論。不過，經常評論時事的網紅陳沂倒是狠酸，沈伯洋為了選舉埋葬過去的自己，那當選後自然也會為了鞏固政權不擇手段，非常大的可能是下一個柯文哲。陳沂指出，沈伯洋最大的問題，是短短3個月的時間，人設從抗中保台憤青，變成理性務實暖男，直接拋棄過去的自己，擁抱新身分！之前在立法院像中二P孩亂嗆，還要爬人牆衝鋒，現在又說不要人身攻擊，此外還長期發表廢死主張，為了選舉改口「我支持死刑」，讓她也忍不住吐槽：「好像當選民都集體失憶一樣！」陳沂續指，如果沈伯洋一直做自己，不要變成別人，她反而比較欣賞；但為了選舉可以埋葬過去的自己，反對一直以來堅守的信念，那當選後自然也會為了鞏固政權不擇手段了。「完全柯文哲既視感。」陳沂強調，如果沈伯洋當選，有非常大的可能，是下一個柯文哲，同時也重申，誰當選都不影響自己利益，她是無所謂，單純不喜歡不誠實跟雙標。