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▲ 康裕成、何權峰及鄭孟洳三人抽籤後隨即展開聯合車隊掃街，用行動展現「三民大團結、議會拚過半」的決心。（圖／圖／南方問政辦公室提供）

議員候選人號次今（27）日揭曉，民進黨三民區三位尋求連任的候選人，高雄市議長康裕成抽中8號，喊出「八連霸」；市議員何權峰抽中1號，喊出「三民向前、全心全1」；鄭孟洳則抽中9號，喊出「9是選阿洳」。三人抽籤後隨即展開聯合車隊掃街，用行動展現「三民大團結、議會拚過半」的決心。康裕成表示，這場選舉不只是個別候選人的勝負，更攸關高雄未來四年的發展。面對城市轉型與重大建設持續推進，高雄需要一個能有效監督、理性問政，也能與市府攜手解決問題的議會。她強調，將從三民團結出發，凝聚議會力量，力拚民進黨議會席次過半，讓高雄的進步不因選舉而停下。何權峰指出，三民正處於城市發展的重要階段，從高雄車站大都更、捷運黃線與紫線，到未來高鐵南延，都需要中央、地方與議會持續合作。他強調，三人各有不同的服務經驗與專業，但為地方打拚的心始終一致，未來也會繼續攜手合作，讓三民建設不停步、服務不間斷。鄭孟洳表示，從聯合登記、共同籌辦競選總部聯合成立大會，到抽籤後立即車掃，就是要讓鄉親看見團結的實際行動。選戰進入最後近一個月，三人將持續並肩作戰、深入基層爭取支持，不只拚個人連任，更要共同爭取三席全上。「三民大團結、議會拚過半！」從9月2日聯合登記、共同推出競選看板，到日前宣布11月1日將舉辦聯合競選總部成立大會，三人持續深化合作。今日更在抽籤後立即合體車掃，展現團結迎戰、力拚三席全上的氣勢，三人共同呼籲，11月28日團結支持民進黨三位候選人，讓高雄建設延續、三民繼續向前。