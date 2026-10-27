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桃園市中壢區武和宮日前爆發少年遭圍毆霸凌事件，隨著輿論越演越烈，也激起桃園市府關注，該宮廟被查出屬於違章建築，相關單位已發函要求限期拆除；違建人雖趁連假期間進行部分工程，但仍有結構未清除，建管處今（27）日上午已派員動工。對此，桃園市長張善政強調，除暴安良，該拆就拆，堅定捍衛桃園的公共安全。張善政表示，建管處今天上午已進場強制拆除，最遲明天拆完。他也進一步說明，警方已查辦暴力事件，涉案少年已移送少年法庭；至於有安全疑慮的違建，市府均按照危險程度優先處理。這次執法，也是同樣的標準，他也感謝建管處、警察局、區公所及所有執行同仁站在第一線，身為市長的他也站在同一陣線，該拆的依法拆，給依法執行公務、保護市民的同仁最大支持。建管處提到，違建人及宮廟管理方先前雖表達願意配合市府要求、自行拆除，但後續又來函提出免予拆除、改採拍照列管等訴求。對此，市府強調，違建案件仍須依實際違規情形、相關法令及正式行政處分辦理，不能以拍照列管取代依法應履行的改善或拆除義務，因此上週已依限期改善通知及法定程序列管。建管處指出，上午前往武和宮確認後，發現違建人逾期仍未完成改善，已符合依法強制拆除的要件；經違建人上午主動溝通後，市府秉持依法行政原則，正式派員進場執行強制拆除。考量現場巷弄狹窄及鄰房安全，拆除作業將採取先人工、後機具的方式逐步進行，兼顧施工效率與安全，預計明（28）日全數拆除完畢，相關拆除費用也將依法向違建人追償。