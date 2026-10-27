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腸病毒傳染力強 5歲以下嬰幼兒是重症高危險群

疾管署今（27）日公布國內新增1例腸病毒感染併發重症，北部1位9歲女童出現發燒症狀，原以為是急性扁桃腺炎、泌尿道感染，但後來竟出現下肢無力、肢體麻痺等；前往就醫確認為感染「克沙奇A6型併發重症」，目前已出院返家休養。疾管署監測資料顯示，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，含1例死亡。依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次第42週(10月18日至10月24日)門急診就診計7618人次，較前一週下降15.9%，主要受颱風放假致門診休診影響。但社區疫情傳播風險持續，尚須觀察後續疫情變化；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為腸病毒D68型及克沙奇A16型。疾管署防疫醫師林稜提到，該名女童是在9月下旬出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，前往醫院就醫後，原認為是急性扁桃腺炎，後續仍出現反覆發燒、排尿困難、腹痛等症狀，再次就醫收住院，開始有下肢無力等症狀，經臨床評估及通報檢驗，確認為感染克沙奇A6型併發重症，目前已出院返家休養。疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人、學童或幼兒皆有感染風險，加以接近年末，交流活動漸多，尤以家庭手足間及校園、托嬰中心、安親班等人口密集且互動頻繁場所最易傳播。為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染嬰幼兒，疾管署呼籲，請家長與教托育機構人員，加強教導孩童落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確勤洗手步驟及其他良好衛生習慣；另請教托育機構依「教托育人員腸病毒防治手冊」落實各項防治措施及自我查檢，並注意居家及學習環境通風與清消，定期以濃度500 ppm的含氯漂白水清潔及消毒孩童常接觸之物品及玩具。家中孩童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸或至人口密集的公共場所，以降低腸病毒傳播風險。疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速。幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應密切觀察是否出現重症前兆，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，請儘速送大醫院治療。